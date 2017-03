PP y PSOE piden que los nombres de Max Aub y Arrabal vuelvan a Matadero

El PP y PSOE exigieron ayer la «restitución inmediata» de los nombres de Max Aub y Fernando Arrabal en las salas del Matadero que el Ayuntamiento de Madrid renombró como «Naves Matadero. Centro Internacional de Artes Vivas». Para los populares la decisión de la delegada de Cultura, Celia Mayer, es «una ofensa gratuita a dos de nuestros grandes dramaturgos y una manifestación más del sectarismo y la ignorancia de los actuales responsables». Los socialistas, por su parte, consideraron que «cambiar esos nombres es, sin duda, un error tremendo». El primero en hacer públicas sus quejas fue el propio Fernando Arrabal. El dramaturgo y pintor dirigió una postal a la alcaldesa vía Twitter en la que le decía que el escritor Max Aub «merecía su presencia en su amado Madrid».

La portavoz del PP en Cultura, Isabel Rosell pidió, además que la alcaldesa Manuela Carmena «desautorice» a Mayer y que la delegada «pida disculpas públicamente a los familiares de Max Aub y a Fernando Arrabal por este atropello cultural». «No queremos pensar que esta decisión de Mayer sea un nuevo capítulo de la persecución ideológica contra el cesado director del Teatro Español», afirmó Rosell. Su homóloga socialista, Mar Espinar, reclamó al gobierno de Ahora Madrid que se mantuvieran los nombres «como un homenaje de la ciudad de Madrid a dos grandes autores de la escena española». La edil socialista pidió a los responsables municipales de Cultura «que den un paso atrás y descarten cambiar los nombres consolidados en espacios culturales de la ciudad».

Sin pasar por el Pleno

La edil del PSOE también aprovechó la reivindicación para poner el foco en la programación teatral, con el objetivo de que siga presente en el nuevo calendario cultural de Matadero. «Nos parece interesante que se exploren otras artes, por supuesto, pero Matadero tiene que seguir siendo un puntal del teatro en la ciudad», indicó.

La modificación de los nombres se aprobó «en el Consejo de Administración de Madrid Destino cumpliendo la legalidad». Este cambio no fue aprobado en Pleno ya que no están incluidos en la Ordenanza para la denominación de vías, espacios públicos, edificios y monumentos de titularidad municipal, sino que son salas que pertenecen a Matadero Madrid, y no son espacios independientes.