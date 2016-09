El PP no descarta prorrogar los presupuestos de la Comunidad por la falta de Gobierno central

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, no ha descartado hoy, en la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces, que el Gobierno regional tenga que prorrogar los presupuestos de la región por la ausencia de Gobierno central. El Gobierno regional tendría que presentar a la Asamblea de Madrid, de acuerdo con la ley, los presupuestos regionales para 2017 antes del próximo día 1 de noviembre.

El portavoz Enrique Ossorio ha dicho que «no es seguro» que se debatan en la Cámara las cuentas para 2017 porque, ante la ausencia de Gobierno central, no hay presupuestos generales del Estado y no están fijados los techos de gasto para las Comunidades Autónomas. Ossorio ha insistido en que la «preocupación fundamental» es que vaya a haber presupuestos porque «con la ley de estabilidad presupuestaria en la mano no puede haber tampoco presupuestos autonómicos». «Si el Gobierno al estar en funciones no puede aprobar esos limites» es posible que las Comunidades tengan que prorrogar, ha detallado Ossorio.

«Lo que hay que hacer es conseguir que haya un Gobierno de la nación y que pueda a haber un presupuesto en la Comunidad de Madrid», ha insistido el portavoz. Los portavoces del resto de grupos también se han referido a los presupuestos al comparecer ante los medios. Así, el portavoz socialista Ángel Gabilondo, ha anunciado que su grupo preguntará en el Pleno del próximo jueves cuándo va a remitir el Gobierno los presupuestos a la Asamblea y ha pedido la «valoración explícita al respecto» del Gobierno y no sólo «argumentos que se oyen por ahí».

Ciudadanos va a interpelar, también el jueves, a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, sobre esta misma cuestión y el portavoz, Ignacio Aguado ha fijado las condiciones de Ciudadanos «para sentarse a negociar un presupuesto de cara al año que viene». En el mismo sentido, José Manuel López, portavoz de Podemos, ha pedido hoy un presupuesto «desglosado, accesible y que puedan tener seguimiento».