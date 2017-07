Cifuentes y Almeida organizarán varios homenajes a Miguel Ángel Blanco en Madrid

Pese a la negativa de Manuela Carmena de realizar un homenaje al concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, Cristina Cifuentes y José Luis Martínez-Almeida llevarán a cabo varios tributos al asesinado en la capital. La presidenta regional colgará una imagen del edil en la fachada de la Real Casa de Correos y después participará en una concentración en la Plaza de la Villa con el grupo municipal, el próximo miércoles a las 10 horas.

El portavoz municipal del PP ha pedido a la propia alcaldesa que lo lidere, porque el edil «no es un símbolo del PP, es un símbolo de toda España». «No se puede ser equidistante en estas cuestiones. No se puede tener como compañeros de viaje a Alfon y a Bódalo y sin embargo negar un mínimo de humanidad y reconocimiento a Miguel Ángel Blanco», ha dicho Martínez-Almeida, quien se ha mostrado «convencido» de que la regidora se sumará al acto. «Y si no lo hiciera, se estará equivocando», ha expuesto.

En esta misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado que Carmena y su equipo de Gobierno «todavía están a tiempo» de rectificar, en un «un gesto» que, a su juicio, sería «muy bien acogido por todos» por parte de un Ayuntamiento «que presume tanto de ser tan cercano a la ciudadanía».

Cifuentes ha considerado que el concejal de Ermua «no fue una víctima más», dado que se convirtió en un «símbolo de la resistencia ciudadana ante el terrorismo». «Pediría al Ayuntamiento que recapacitaran, que fueran generosos y que no actuaran con mezquindad. Con las víctimas no se puede ser mezquinos», ha agregado.

Según «la alternativa que sea»

Carmena ha avanzado que, dependiendo de «la alternativa que sea», se verá si el Ayuntamiento se suma al homenaje que ha anunciado el PP, pues, según ha dicho, al equipo de Gobierno siempre «le gusta» apoyar «todo lo que tenga que ver con la consideración de todas las víctimas y desde luego hay que reconocer que este hecho no solo tuvo la importancia del dolor que significó el asesinato, sino que fue una conmoción de la sociedad». «Y en esa medida nos sumaremos a cualquier cosa, por supuesto que sí», ha dicho la alcaldesa.

Desde Ciudadanos, la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha afeado que el Consistorio madrileño no vaya a homenajear a Miguel Ángel Blanco. Para Villacís, es «desafortunado» que el Gobierno de Carmena no organice un recuerdo en memoria del edil y ve como «una excusa barata» los argumentos dados por el Gobierno municipal. «Pensar que Miguel Ángel Blanco es una víctima más es no haber entendido nada», ha afirmado Villacís.

La portavoz de Ciudadanos ha criticado que el Gobierno de Manuela Carmena tenga una memoria «tan a largo plazo» y le falle el corto plazo, ya que «lo de ETA está a la vuelta de la esquina».