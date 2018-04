La Policía Municipal se rebela: «Exigimos a Barbero que deje de atropellar nuestros derechos» Todos los sindicatos del sector se unen para exigir al Gobierno de Carmena un convenio digno y el fin del «ninguneo»

M. J. Álvarez

Están hartos. Por eso ayer se unieron por primera vez en muchos años contra lo que consideran desplantes constantes y faltas de respeto a su labor, recrudecidas a raíz de los incidentes de Lavapiés, así como por el recorte de condiciones laborales y derechos que dicen sufrir por parte de algunos miembros del Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena. Ese fue el motivo que llevó en la mañana de ayer a un millar de agentes de la Policía Municipal, aproximadamente, a concentrarse por espacio de hora y media (desde las 9.30 hasta las 11 horas) en la Plaza de la Villa. No cabía un alfiler.

En un ambiente caldeado, en el que las vuvuzelas, los petardos y los silbatos no dejaron de sonar y en el que se tuvo que cortar un tramo de la calle Mayor ante el número de asistentes a la protesta, los cinco sindicatos convocantes que forman parte de la mesa sectorial del Cuerpo –CPPM, UPM, CSIT-UP, UGT y CC.OO.– desplegaron una pancarta en el centro de la plaza con el lema de la protesta: «Policía Municipal, por unas condiciones laborales dignas». También exhibieron otras que rezaban: «Policía Municipal, más recortes, menos seguridad» y «Esperando un convenio digno» con la imagen de una calavera. A los sindicatos impulsores de la iniciativa se sumaron también APMU y CSIT.

El blanco de todas las críticas no fue otro que el delegado del área Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, al que acusaron «de imposición y de no ofrecer nada más que recortes sin considerar ni una sola de nuestras propuestas», incidieron de forma unánime. Toda la algarabía en el exterior coincidió con la comisión del ramo. No faltaron los gritos que pedían la dimisión del concejal, así como los cánticos de «Un bote, dos botes, Barbero el que no bote», un nombre que cambiaron en alguna ocasión por el de Carmena.

«Necesitamos recuperar los derechos y el poder adquisitivo perdido por la crisis. La plantilla ha descendido en mil efectivos y cada vez tenemos más servicios que cubrir, por lo que se suspenden descansos y se prolongan las jornadas laborales sin recibir nada a cambio», explicó Marino Perales, secretario de organización de CPPM, el sindicato mayoritario.

«Movilización histórica»

«El convenio lleva tres años caducado y lo que nos plantea el Ayuntamiento, lejos de mejorar la situación, la empeora. Por eso queremos una negociación justa, como la que se ha hecho con los Bomberos, no que nos ninguneen», indicó Alberto Cid, portavoz de CPPM. Para Emilio Herrero, secretario general de CC.OO., «no respetan libranzas, vacaciones... sufrimos una situación de abuso laboral cuando estamos dando el do de pecho. Es una falta de respeto». Desde UGT, su portavoz Juan Antonio Becerro, exigió a Barbero que «ponga fin a su barra libre de recortes de derechos, atropellos y obstruccionismo». «Esta movilización conjunta es histórica, nos hemos unido por primera vez en una década», manifestó, por su parte, Jaime Johnson de UPM.

«Somos la policía con las peores condiciones laborales de España, en lugar de ser un referente»

Desde CSIF, su secretario José Antonio Barras, recalcó: «Somos la policía con peores condiciones laborales de España en lugar de ser un referente. Por ejemplo, trabajar en Nochevieja o en cualquier otro evento, le sale gratis al Ayuntamiento ya que no nos dan días libres». Desde CSIT-UP, su portavoz, Francisco Horcajo, pidió «que nos garanticen que nuestro esfuerzo se vea recompensado para prestar el servicio de calidad que necesitan los ciudadanos».

«Estamos bajo mínimos, doblamos turnos y pedimos la mejora de las condiciones laborales y de los servicios. Eso pasa por un aumento de plantilla y una mejora salarial», resumió Carlos Bahón, presidente de APMU.

«Nos sentimos abandonados, por mucho que digan –y lo hacen a medias–, que nos apoyan», indicó Horcajo. «Estamos cuestionados en cuanto a Cuerpo y condiciones laborales», indica Johnson. Ambos ponen como ejemplo de la lista de agravios lo sucedido en Lavapiés con la muerte del mantero y las injurias de la concejal de Usera-Villaverde, Rommy Arce, que ha sido imputada tras la querella de APMU, a la que se ha sumado ahora CSIT-UP. Becerro recalcó que no piensa participar en el «lavado exprés» que pretende Carmena para promocionar a la Policía. Todos los sindicatos coincidieron en que de no lograr su objetivo recrudecerán sus protestas.

Mientras, para el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, el «respaldo» de Carmena pasa por el cese de Arce, por sentarse a negociar un nuevo convenio y por la entrega de la Medalla del Honor al Cuerpo. «Hace tres años este equipo de Gobierno corría delante de la Policía y ahora la dirigen», ironizó. La portavoz de Cs, Begoña Villacís, reprochó a Ahora Madrid sus «prejuicios ideológicos» con la Policía y el socialista Ramón Silva consideró esencial un acuerdo laboral.

Esta vez, la protesta no acabó en escrache, como en febrero de 2016 cuando Barbero cruzó la plaza y fue seguido por un grupo de agentes. En esta ocasión salió por una calle lateral. Los sindicatos tenían pensado mirarle y guardar silencio.