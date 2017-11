El Pleno aprueba anular a Rommy Arce y ella abronca al PSOE por «deslealtad» y «juego sucio» Los socialistas, que han presentado la propuesta, el PP y Ciudadanos votan a favor de retirar las competencias a la edil como concejal presidenta de Usera y Arganzuela por su inacción política. Ahora Madrid vota en contra

Tal y como se esperaba, el Partido Socialista ha conseguido los apoyos del Partido Popular y Ciudadanos en la propuesta que ha llevado al Pleno municipal para retirar las competencias a Rommy Arce de Usera y Arganzuela por su inacción en ambos distritos. También tal y como lo anunció Inés Sabanés la semana pasada, el equipo municipal, Ahora Madrid (que ha votado en contra), no tendrá en cuenta esta exigencia. El PSOE ha tratado de dejar en evidencia la ineficaz y escasa labor política de la concejal en estos barrios de la ciudad, como vienen denunciando los vecinos, pero Arce ha subido a la tribuna cargada con un arsenal de ataques contra sus aliados de Gobierno para defenderse y abroncarles.

«Ustedes se tienen que aclarar si quieren estar en el Gobierno o en la oposición porque esta actitud contradictoria que tienen de que un día se hacen la foto inaugurando unos muros como si fueran Gobierno y al día siguiente piden el cese de una concejal de gobierno,... eso se llama deslealtad y juego sucio», ha lanzado a la bancada socialista con tono severo. A juicio de la edil, la afrenta no llega en buen momento. «Es bastante grave que en una coyuntura como la actual, cuando este Gobierno está siendo ferozmente atacado por Rajoy, por Montoro y por la derecha, ustedes se sumen a la estrategia del PP para debilitar al gobierno de todos los madrileños. No les hagan el juego. ¿Creen que es el momento de reprobaciones basadas en autoritarismo y gestión ineficaz, acusaciones vagas que no se sostienen?», ha reprochado al PSOE. «Es sintomático que ustedes en 25 años de oposición jamás hayan pedido el cese y reprobación a ningún concejal del PP», ha remachado.

Han sido los concejales socialistas, Ignacio de Benito, representante en Usera, y Érika Rodríguez, en Arganzuela, los responsables de presentar la moción ofreciendo datos sobre la inoperancia de Arce en ambos distritos. «Ha quedado demostrado que la señora Rommy Arce ni sabe gestionar ni tiene intención de intentarlo. Me declaro incapaz de enumerar en dos minutos y medio todos los incumplimientos e incidentes en los que la firma de la actual concejal-presidenta está presente. Sirva como ejemplo que de las 66 iniciativas presentadas por el GMS no se han ejecutado 45, casi un 70% de las mismas, siendo algunas tan sencillas de cumplir como reunirse con colectivos del distrito a los que tiene abandonados. También inferior al 70% fue la ejecución presupuestaria. Cifras que confirman la desidia, desgana e incapacidad de Arce», ha avanzado De Benito. «En Usera he visto muchas cosas salvo a la concejal trabajando por sus barrios», ha rematado.

Le ha seguido en el turno de palabra Rodríguez, sacando a la luz también datos como que de las 76 iniciativas que ha presentado su grupo, de las cuales 37 han sido aprobadas, sólo 4 de ellas han sido llevadas a cabo. «No atiende a sus obligaciones. Los vocales vecinos no conocen su despacho, no atiende, no tiene ganas de discutir con los grupos, de abrir a la deliberación y trabajar por el distrito», ha señalado.

Arce ha dado la vuelta a las cifras y ha asegurado que la ejecución presupuestaria ha alcanzado el 70% en Arganzuela y el 60% en Usera, acorde a la media del resto de distritos, fijada en un 67%. La diferencia de 7 puntos en Usera se debe, ha dicho, a la herencia del PP. «No doy crédito a sus palabras. Nadie nos puede acusar de inacción», ha contestado la concejal expuesta, para añadir: «Parece que quieren ganar en el Pleno lo que no obtuvieron en las urnas».

La oposición tira de las orejas al PSOE

Pese a que la oposición ha entregado sus votos a los socialistas, tanto PP como Cs le han tirado de las orejas por no apoyar la reprobación de Arce en el Pleno del distrito de Arganzuela el pasado mes de septiembre. «¿Qué ha cambiado? ¿La oportunidad de captar votos donde pierde en los distritos de Ahora Madrid?», ha dicho el edil del partido naranja Bosco Labrado. Se ha referido a la iniciativa como una «pataleta oportunista». En la línea del PP, ha preguntado al proponente qué iba a hacer si la alcaldesa no acataba el acuerdo.

El Grupo Municipal Popular presentó ayer una enmienda para pedir la reprobación de Carmena si no cumplía con la moción. No llegaron a tiempo. Hoy han tratado de que entrara planteando esta propuesta de acuerdo transaccional en la sesión. El PSOE la ha descartado. El concejal popular Fernando Martínez Vidal ha considerado que los socialistas están asumiendo el papel de «teloneros, costaleros, tramoyistas, subalterizados» «con resignación». «Si la alcaldesa no la cesa ¿Se van a quedar humillados una vez más? El PSOE, que es un partido con historia, ¿va a permitir que se sigan riendo de ustedes y les ninguneen de esta manera?».

Purificación Causapié aseguró el pasado martes que en caso de no acatar lo acordado actuarían con «contundencia». Los madrileños quedan a la espera.