Plan para recuperar la Venta del Batán: 800.000 euros y actividades taurinas

El Ayuntamiento de Madrid y la Escuela Taurina Marcial Lalanda negocian desde hace meses la viabilidad de la entidad y el futuro de las instalaciones de la Venta del Batán, ubicada en la Casa de Campo y cantera de las figuras más importantes del toreo durante los últimos cuarenta años. La empresa municipal Madrid Destino está dispuesta a invertir 800.000 euros para la rehabilitación integral del espacio, cuyos usos están en discusión. Queda por determinar si continúa como centro de enseñanza o únicamente como un mero recinto de actividades asociadas a la Fiesta.

Fuentes de la negociación explicaron a ABC que la relación es «fluida», con una «buena predisposición» para alcanzar un acuerdo desde ambas partes. En contacto continuo, se espera concretar próximamente una nueva cita, con el fin de acercar aún más las posturas. «Ojalá sea definitivamente», sostienen. La negociación está abierta desde el pasado mes de julio, cuando la edil de Cultura y Deportes, Celia Mayer, detalló públicamente su voluntad de diálogo y la posibilidad de que la escuela se quedara en la Venta, de titularidad municipal. Lo hizo después de desahucio a los alumnos y retirar la subvención de 61.200 euros.

Sobre la mesa hay varios frentes. El principal y más complicado es el uso que tendrá el recinto. La cuestión es si seguirá siendo una escuela taurina o si desaparecerá definitivamente. Desde Madrid Destino aseguran que asumirán el proyecto como propio, pero el tema de la enseñanza está supeditado a que la Comunidad de Madrid ponga en marcha su escuela, la José Cubero «Yiyo». No obstante, fuentes del ente municipal aventuran que, en el caso de que esta se abra, mantendrán su intención de que la Venta del Batán siga abierta, «siempre con actividades ligadas a la tauromaquia». Sin embargo, no se detallaron de qué tipo.

La recuperación de la escuela Marcial Lalanda parece improbable, habida cuenta de que la Comunidad no contempla otra opción que no sea la de abrir su centro, concebido hace ahora un año. La escuela José Cubero «Yiyo», dicen desde el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, está perfectamente constituida y lista para funcionar. La idea es contar con todos los profesores que trabajaban en la Marcial Lalanda hasta su polémico desalojo del Batán, aunque todavía no hay un acuerdo. De hecho, esta misma semana se enviará un documento por escrito a cada uno de los docentes para que detallen su plan de enseñanza, los recursos que necesitan y el programa de actividades para su puesta en marcha.

Rehabilitación integral

La segunda cuestión a tratar es la rehabilitación de la Venta del Batán, que será asumida por Madrid Destino. El plan del Ayuntamiento, que dirige Manuela Carmena, es invertir 800.000 euros en la reforma integral de todo el recinto. La actuación está enfocada a una adecuación del espacio para la celebración de eventos, lo que abre la puerta a un abanico de actividades más amplio que el que ha tenido hasta la actualidad. El Batán, desde 1978, ha sido cantera de figuras del toreo como El Juli, Uceda Leal o Joselito.

Las obras, además del arreglo de la cafetería, remiten al acondicionamiento de los sanitarios, aulas y oficinas. En caso de acuerdo, también se dedicará parte del presupuesto a la mejora de los corrales y las instalaciones dedicadas a la tauromaquia. Dadas las particularidades de la reforma, es posible que uno de los usos del Batán sea la enseñanza a jóvenes promesas pero de tipo teórico, principalmente. La partida cercana al millón de euros no es una novedad. Ese montante, herencia del Gobierno de Ana Botella, ya fue aprobado en agosto de 2015 para demodelar la Venta, si bien no llegó a ejecutarse. Entonces, se presupuestaron 664.707 euros para las obras y 140.932 para la celebración de eventos. Ahora se deberá hacer lo propio.

En la línea de asunción del proyecto, en los planes de Madrid Destino figura la intención de hacerse cargo de los sueldos de los profesores u otros empleados que se contraten para la Venta del Batán. De hecho, según apuntan fuentes municipales, en este momento se destinan alrededor de 20.000 euros (más IVA) para el salario de dos personas, que hacen las funciones de coordinación y dirección artística, y de otro, encargado del mantenimiento, en régimen de media jornada.