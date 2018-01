Los papeles falsos de Bicimad cercan al Gobierno de Carmena El PP amplía su querella tras la noticia de ABC. PSOE y Cs se suman a la petición de comparecencias

Tatiana G. Rivas

@tatianagrivas Seguir Madrid 18/01/2018 21:12h Actualizado: 19/01/2018 01:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, compareció ayer junto a la portavoz municipal, Rita Maestre, tras la Junta de Gobierno. Sobre la información que publicó ABC el jueves acerca del presunto amaño del expediente que validaba el precio que se pagó por la cesión del contrato de Bicimad, la también presidenta y consejera de la EMT, Sabanés, no negó que se había falseado. Evitó decir nada al respecto y se centró en reafirmar su declaración de noviembre de que el rescate del negocio fue correcto: «Mantengo que no ha habido irregularidades en todo el proceso de Bicimad».

El documento que reprodujo este diario mostraba cómo se había modificado el mismo desde que el Ayuntamiento se lo entrega a ABC en noviembre –siempre por la vía de la transparencia, no porque lo facilitase el Área– hasta el nuevo reelaborado, al que tuvo acceso también este diario esta semana. En el primero no aparecía ni membrete, ni fechas, ni sellos, ni firmas avaladas por un técnico; en el segundo, se incluía como autor a la EMT, se ponía la fecha d 8 de septiembre de 2016 –días antes de que se produjera la cesión– y lo firmaba el director financiero de la EMT, José David Pérez Moncada.

El error más grave de este informe fue que este funcionario no era director en esa fecha, ya que el departamento se crea seis meses más tarde en el consejo de administración de la empresa pública, lo que da a entender que está manipulado. Sobre este extremo, Sabanés no hizo aclaraciones. «No tengo nada que decir. He dicho que creo que todo el procedimiento que ha regulado todas nuestras informaciones con respecto a Bicimad es correcto», alegó. Sobre la auditoría posterior que se solicita tras la información de este periódico, justificó su realización porque se estaba poniendo «en tela de juicio la solvencia» de la EMT.

Cuentas, a los tribunales

La delegada se escudó en la personalidad jurídica de la empresa para no hacer públicos los informes de las auditorías que justificaban que Bicimad valía 10,5 millones de euros, pese al desgaste del sistema y las grandes pérdidas que asumía mensualmente, 300.000 euros. Como la EMT es una sociedad mercantil, «no estamos sometidos ni a las leyes de procedimiento administrativo, ni a las leyes de haciendas locales, ni a las leyes de bases de régimen local, ni se funciona en las empresas con los modelos de expedientes que todos estamos acostumbrados a manejar en el Ayuntamiento –dijo en relación a que tampoco figuraba la fecha de entrada de registro en el nuevo informe–», dijo.

La que fuera edil por IU en el Ayuntamiento de Gallardón apuntó a la existencia de «múltiples documentos» que avalaban el importe que se pagó. Entre medias del discurso recordó la situación «terrorífica» que se encontraron cuando llegaron a Cibeles con Bicimad. Con la compra remediaron «una situación que nos abocaba a que el servicio no se pudiera mantener y desapareciera de la ciudad», remachó.

Para Sabanés, si hay algo que se tenga que aclarar, tendrá que ser en el ámbito privado de la empresa financiada con el dinero de los ciudadanos: en «el consejo de la EMT y en la comisión delegada». También en los tribunales. El portavoz municipal del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, reiteró que su grupo llevará el caso a los tribunales la semana que viene y ampliará la querella incorporando la información de ABC: «Tenemos preparada la querella que anunciamos, por un presunto delito por malversación de caudales públicos y prevaricación, y vamos a incorporar al texto de la querella la información que hemos conocido porque entendemos que se ha podido producir el encubrimiento de esos delitos mediante el falseamiento y manipulación de documentos interno de la EMT», afirmó. La denuncia del PP va contra Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia.

El PSOEdesenmudece

Los populares solicitaron explicaciones a Manuela Carmena. Para ello, el Grupo Popular la petición de comparecencia de la regidora en el próximo pleno. «El gobierno de Carmena no sólo se desmorona por su incapacidad de gestión y sus guerras internas, sino también a consecuencia de este tipo de actuaciones que nosotros consideramos delictivas».

Desde Ciudadanos, su portavoz, Begoña Villacís, insistió en la idea de que la operación fue «opaca». Acusó al Consistorio de municipalizar el servicio «costase lo que costase con el dinero de todos los madrileños». «La señora Sabanés tendrá que responder sobre todo ello y, lógicamente, esperamos que tenga responsabilidades políticas», añadió la portavoz.

El grupo socialista también recriminó a Ahora Madrid las formas, aunque en noviembre defendió el procedimiento. La cabeza de lista, Purificación Causapié, declaró que la mejor manera de defender el carácter público de Bicimad es «a través de una gestión sólida, eficaz y transparente». «Desgraciadamente, la información de la que disponemos en estos momentos es muy confusa, y apuntan más a una chapuza que a una gestión correcta; por eso reclamamos la comparecencia de Inés Sabanés, para que dé explicaciones de lo sucedido», señaló.