Pánico en Sol: la arriesgada detención de un ladrón borracho en Tío Pepe

Ayer a media tarde, todas las miradas de los turistas y de los madrileños que paseaban tranquilamente por la Puerta del Sol iban hacia arriba, hacia el mítico anuncio de Tío Pepe. Un extraño individuo deambulaba por el andamio de obra instalado en el edificio, y por lo agresivo de sus movimientos parecía que sus intenciones no eran otras que las de tirarse al vacío. Descolgaba los pies por la cornisa, lanzaba gritos sin sentido, amenazaba con quitarse la vida y se daba golpes en la cabeza con la barandilla.

Mientras la expectación y el estupor crecían en la plaza varios policías subieron para impedírselo, y tras hablar con él consiguieron calmarle durante unos minutos. Poco después también accedieron a la azotea varios miembros del cuerpo de Bomberos, y tras un cuarto de hora de de negociación infructuosa, uno de ellos decidió actuar.

En el último momento

El bombero se abalanzó sobre el individuo, ambos se tambalearon hacia la caída y los gritos de pánico llenaron la plaza, pero sus compañeros consiguieron evitar la tragedia agarrándoles casi en el último momento. Varios agentes no dudaron en arriesgar su integridad física y saltaron a la estructura para ayudar a inmovilizar al hombre, que ofrecía una fuerte resistencia, y así evitar que se quitara la vida. Sin embargo, al final el presunto suicida no era tal. Según ha informado la Policía Nacional, el individuo era un varón de 37 años de origen rumano, que ya había sido identificado en las cercanías esa misma mañana por llevar consigo una bolsa repleta de materiales y útiles para el robo de viviendas. Aún así y a pesar de tener antecedentes por robo con fuerza, no fue detenido. Ya por la tarde, ingirió grandes cantidades de alcohol y decidió retomar la «jornada» entrando a robar en uno de los pisos del edificio.

Al parecer este «buscavidas» estaba pasando por «una mala época, y que estuviera bebido agravó mucho la situación», explican fuentes policiales. Varias ambulancias se desplazaron hasta la plaza en previsión de que el hombre pudiera necesitar asistencia sanitaria, pero finalmente fue trasladado al Samur Psiquiátrico, que a su vez procedió a derivarlo a un hospital de la zona.

Vídeos en las redes

Numerosos viandantes que estaban siendo testigos de lo ocurrido comenzaron a extender la noticia a través de Facebook y Twitter, algunos de ellos incluso recogiendo toda la escena del «rescate» con las cámaras de sus teléfonos móviles y subiéndola a YouTube.

También los trabajadores de algunos comercios de la zona, como los del cercano restaurante Lazaro’s, que en el momento del suceso estaban atendiendo a los clientes de su terraza en la azotea, a la misma altura y a tan sólo unos pocos metros del «suicida». Otros «tuiteros» destacaron y agradecieron la «heroica» labor de los policías y bomberos por la rapidez y solvencia del operativo.