Dan una paliza y graban una esvástica a una menor por dejar la banda Gamberros del Este

Misóginos, cobardes y extremadamente violentos con las mujeres a las que no dudan en agredir en cuanto ven oportunidad. Así actúan los radicales de extrema izquierda autodenominados Gamberros del Este, un grupúsculo vinculado a Distrito 14 y a los Bukaneros, los radicales del Rayo Vallecanos. El último ataque, ocurrido hace un mes en la capital madrileña, ha acabado con la detención el pasado jueves de seis de ellos, uno menor de edad, al igual que la víctima.

La Policía Nacional les acusa de un presunto delito contra los derechos fundamentales y lesiones motivadas por odio ideológico. Según ha explicado la denunciante, le propinaron una brutal paliza, la inmovilizaron y, acto seguido, la marcaron como si fuera ganado con una esvástica en la mano, el símbolo nazi. Para ello utilizaron un pequeño objeto metálico caliente, lo que le provocó una quemadura.

Símbolo realizado a la menor

¿El motivo? La adolescente había sido miembro de este grupo de ideología radical, pero lo abandonó por practicar una violencia extrema que ella sufrió en sus carnes.

Sus excompañeros la tachaban de «ambigua» por el mero hecho de haber «desertado», algo que entendían que debía pagar. De ese modo, con la señal en la mano, llamaría la atención de los antifascistas, como un señuelo.

Los arrestados no solo son conocidos de la menor, sino también de los agentes de la Brigada de Información por haber perpetrado anteriores hechos violentos. El anterior lo cometieron en Torrejón de Ardoz también el pasado mes de junio. La víctima fue otra chica a la que le levantaron la camisa a la fuerza para ver si entre los tatuajes que tenía, había alguno de extrema derecha. No era el caso; era una excusa ya que no se libró de los golpes. Este grupúsculo integrado en Distrito 14 y enclavado en Moratalaz, del que ha tomado el nombre, protagonizó varios altercados el verano pasado.

Destrozaron la caseta de Ciudadanos en las fiestas mientras regentaban la suya, al igual que este año, al amparo del concejal del distrito Pablo Carmona, uno de los okupas del Patio Maravillas. Fue el 18 de junio de 2016, cuando los antifascistas aprovechando su cuartel general, fueron «a la caza del pijo» al grito de "fachas de mierda y nazis». Asestaron puñetazos en el rostro a los que llevaban ropa de marca y lanzaron botellas de cristal al aire. Al día siguiente apuñalaron a un joven magrebí en la cara y rompieron tres dientes a una chica con un puño americano. La Policía detuvo en total a once radicales por estos hechos, todos de Distrito 14.