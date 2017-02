El pago a proveedores en la Comunidad baja de 30 días por primera vez en años

La Comunidad de Madrid ya paga a sus proveedores con arreglo a la ley: es decir, con demoras de no más de 30 días. Así ocurre desde que comenzó este año, lo que supone que desde el verano de 2015 se ha reducido el tiempo de espera para cobrar una factura en 44 días, pasando de los 70 días de julio de 2015 a los 26 de la actualidad.

A preguntas del diputado y portavoz del grupo parlamentario popular Enrique Ossorio, la presidenta Cifuentes informó de estas novedades, que dará a conocer de forma oficial en breve el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En este sentido, la presidenta ha destacado el esfuerzo que se ha realizado por parte de la consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que dirige Engracia Hidalgo, para conseguir acelerar las fechas de pago a proveedores.

Reducción del 63 por ciento

De hecho, este diciembre pasado es el primer mes en muchos años en que la Comunidad cumple con el precepto legal de pagar en no más de 30 días. «Hemos conseguido reducir en casi 10 días el plazo de pago a proveedores en el último mes», ha explicado Cifuentes, quien añadió que «si lo comparamos con el último trimestre de 2016, la reducción supera el 63 por ciento».

Enrique Ossorio, que antes de ocupar la portavocía del grupo popular ha tenido responsabilidades relacionadas con la Hacienda tanto de la Comunidad -donde fue consejero- como en la Administración Central en los últimos años, ha recordado las «noches sin dormir» que pasó en anteriores ejercicios precisamente por la situación de tardanza en el pago a muchos proveedores.

Ha recordado que con el último gobierno de Rodríguez Zapatero en España, el periodo de pago a proveedores se retrasó de forma «terrible» sin que, ha indicado, el PSOE tomara medidas. Frente a ello, el Gobierno de Mariano Rajoy sí que adoptó soluciones, como los varios planes de pago a proveedores, una fórmula que en palabras de Ossorio «nos salvó del desastre».