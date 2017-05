Orden de cierre en un mes para la Esquina del Bernabéu

El centro comercial La Esquina del Bernabéu comienza su cuenta atrás. Los operadores que habitan el espacio, anexo al Santiago Bernabéu desde 1992, tienen hasta el próximo 30 de junio para marcharse, según consta en sus contratos de arrendamiento. La demolición del recinto, prevista en el plan de reforma del estadio, genera a su vez un periodo de incertidumbre para los comercios y restaurantes. Su futuro y el de las cerca de doscientas personas que trabajan en el espacio queda ahora en el aire.

La superficie, con un total de 46 locales repartidos en 4.869 metros cuadrados, es uno de los elementos que desaparecerán con la transformación del Bernabéu. El Plan Especial, que mañana debe ser refrendado en el Pleno de Cibeles, prevé derribarlo por completo y construir en su lugar una gran plaza ajardinada de más de 6.000 metros. Aunque en un principio el Real Madrid diseñó el nuevo estadio con un hotel de lujo y un centro comercial, los cambios que ha tenido que implantar tras la suspensión decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) limitan el espacio libre y, por ende, fuerzan al club a elegir entre ambos proyectos.

Como informó ABC, la instalación del hotel parece innegociable y se renunciará a la zona comercial. No obstante, sí habrá una amplia zona de restauración y un museo más grande que el actual.

La inminente desaparición de La Esquina del Bernabéu es un secreto a voces al que algunos de sus inquilinos intentaron adelantarse. La Arrocería La Esquina del Bernabéu es uno de ellos. A principios de año, un mes antes de que el plan fuera aprobado por la Junta de Gobierno, envió una carta al Ayuntamiento, la Comunidad y la entonces portavoz del grupo municipal del PP, Esperanza Aguirre, para que atendieran su situación de «desamparo». «Nadie ha pensado qué va a pasar con todos los trabajadores del centro comercial cuando se derribe, creo que se deberían garantizar estos empleos», explica José Luis Rey, propietario del establecimiento.

Ya no aceptan reservas

Como todos los inquilinos de La Esquina, en este restaurante ya saben que tienen que abandonar el centro comercial antes del 30 de junio. Ninguno de los locales de restauración acepta reservas más allá de la fecha indicada y quienes no se dedican a la hostelería buscan una nueva ubicación. «Ya sabemos que tenemos que marcharnos», apuntan desde otro de los locales. No obstante, parte de los inquilinos son franquicias que, según explicaron a este periódico, no tendrán grandes problemas para reubicar a sus trabajadores en otros locales abiertos en la capital. Tanto es así que algunos de estos también tienen preparado otro lugar para mudarse.

La Esquina del Bernabéu, propiedad del Real Madrid, está administrado actualmente por la empresa Larry Smith. Se calcula que el centro genera en torno a 200 empleos directos derivados de su gestión y mantenimiento, así como más del doble de indirectos, asociados a los servicios que prestan el supermercado ubicado en su interior, las tiendas de moda, zapaterías, perfumerías y restaurantes. El precio de alquiler de los locales ronda los 100.000 euros anuales, si bien los contratos varían en función de la situación y el tamaño de cada establecimiento.

La queja fundamental es que no han recibido ninguna notificación de que deben marcharse, más allá de que es la fecha en la que expiran sus contratos. «Yo ya he tenido tres prórrogas de contrato y no sé si habrá una cuarta», apunta el propietario de la arrocería. Rey asegura que no puede hacer ninguna previsión ni contratar a nadie: «Lo mínimo sería saber a qué nos atenemos».

José Luis Rey, que no obtuvo respuesta ni del Gobierno municipal ni del PP, propone que tengan un derecho de tanteo en los futuros espacios de restauración que tenga el estadio y que se considere el desembolso económico que han hecho desde que arrancó el proyecto. También que se demore al máximo la demolición de la superficie comercial, habida cuenta de que el grueso de las obras no comenzará hasta el año que viene.

Desde la arrocería sostienen que han preguntado a la gerencia del centro comercial sobre la situación pero la respuesta se limita al contrato y a que no tienen obligación de hacer cualquier aviso en ese sentido. Este diario preguntó a Larry Smith por este extremo, pero no obtuvo respuesta. Salvo un giro radical, lo normal es que todos los locales queden vacíos en la fecha señalada, si bien el retraso de unos meses en la obra, así como el hecho de que el grueso de estas no llegará hasta el verano de 2018, alimenta la hipótesis de una prórroga. «Al menos nos podrían dejar todo el verano», piden.

Zona peatonal

El terreno que ocupa el centro comercial pasará a ser una de las grandes zonas peatonales del entorno del Bernabéu. Como adelantó ABC, la intención es transformar más de 36.000 metros cuadrados de los alrededores del estadio, que pasan por crear la citada plaza ajardinada, un gran paso peatonal en la fachada que da al paseo de la Castellana, ampliar las aceras en la calle de Concha Espina y renovar la zona de Rafael Salgado. Además, se quiere abrir un gran pasillo verde que conecte General Perón con la conexión de Ramón y Cajal con la M-30.

Esta obra es el elemento principal que el Real Madrid ha empleado para convencer al equipo de Gobierno de Manuela Carmena. No obstante, esta actuación demorará el inicio de la reforma hasta el final del verano porque la entidad que preside Florentino Pérez debe presentar un nuevo proyecto de urbanización que englobe en un solo texto todas las actuaciones previstas en el perímetro del estadio. El pleno del Ayuntamiento aprobará mañana la reforma definitiva.