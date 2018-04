Los olvidados de Ciempozuelos: dos años sin casa y sin dinero por la rotura de un colector Sus viviendas fueron declaradas en ruina, pero aún no han cobrado los 200.000 euros de indemnización

Los puntales que sujetan a duras penas las paredes resquebrajadas de dos humildes casas de la calle Palomeras, 43-45, en Ciempozuelos, podrían ser una prolongación de los brazos de Estefanía Carpintero (83 años) y Domingo Santos (60 años): empujan, ya casi sin fuerzas, para mantener en pie sus viviendas. La rotura de un colector del Canal de Isabel II les dejó hace dos años sin el hogar donde nacieron sus hijos y hermanos, sin enseres y sin recuerdos. Todo ocurrió de la noche a la mañana. «Desde el jueves 26 de mayo de 2016 nos encontramos con una mano delante y otra detrás. Nos quedamos sin nada. Esa fecha jamás se nos va a olvidar», expresa Domingo, con amargura, a ABC. A partir de entonces comenzó una letanía de penurias, noches de insomnio y contenciosos entre el seguro y los servicios jurídicos municipales. Dos años después, aún no han recibido las indemnizaciones valoradas en más de 100.000 euros por cada vivienda con las que podrían rehacer sus vidas.

Ambos inquilinos ya habían observado filtraciones y grietas en sus casas meses antes de la catástrofe. Por eso, el 14 diciembre de 2015, Santos registró un primer escrito en el que advertía al Ayuntamiento de las anomalías en su casa. Pero no es hasta el 26 de mayo cuando se declara la «ruina urbanística» de la casa. «Sentimos una impotencia enorme: les avisamos de que había grietas, pero nos han mentido durante meses», indica Santos.

Arruinados

Aquel 26 de mayo de 2016 se desató una fuerte tormenta que terminó por romper el colector que conecta las tuberías del suministro público de agua. El socavón que provocó el estallido de la canalización fue tan profundo, que se tuvo que rellenar con una hormigonera de 9 metros cúbicos. Desde aquella aciaga noche ya no han podido regresar a casa. El Ayuntamiento decretó la «ruina inminente» de sus inmuebles y, ante el peligro de derrumbe, fueron desalojados de inmediato. Sin nada más que lo puesto, el Consistorio les realojó en un hostal cercano.

El Ayuntamiento de Ciempozuelos sufragó el coste del hostal para Estefanía y Domingo en régimen de pensión completa durante seis meses. Después les otorgó unas ayudas de 350 euros para el pago del alquiler, que sólo se mantuvieron hasta abril de 2017. En mayo, el Consistorio les concedió el 50% de la subvención. Un mes más tarde, se resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento que obliga al Consistorio a adelantar 6.000 euros del monto total. El Gobierno municipal anunció entonces que «en pocos días» podrían percibir el resto de la indemnización con la que poder rehacer sus viviendas.

Los puntales apenas aguantan ya las grietas de las casas -GUILLERMO NAVARRO

Pero, desde entonces, no han recibido nada más, y son ellos los que han tenido que hacer frente a todos los gastos. «Con mi pensión de 600 euros tengo que pagar un alquiler de 350 y, al mismo tiempo, seguir pagando los impuestos de una casa en la que no puedo vivir», lamenta Carpintero. «Toda la vida trabajando y sin vacaciones y, cuando tienes todo pagado, te quedas sin casa y sin dinero. La verdad es que no sé cómo estoy aguantando esto tanto tiempo. Me está costando la salud», afirma Estefanía, que utiliza su carro de la compra a modo de andador para desplazarse por el pueblo.

En el bar más cercano a sus antiguas viviendas, a Santos le guardan la correspondencia, que no suele traer buenas noticias: «Más facturas...», se queja. «El IBI y la tasa de basuras», indica este hombre, que trabaja como celador en el centro de salud de Ciempozuelos. «Si antes llegábamos a fin de mes justitos, ahora no nos da la vida para nada», expresa Santos, que también confiesa que desde el suceso ha vuelto a fumar.

En Ciempozuelos todos conocen su situación, por eso impulsaron una petición en Change.org para apoyar su causa, a la que ya se han sumado más de 150.000 personas. Los afectados, desesperados, ya han acudido ante el Defensor del Pueblo. Desde el Ayuntamiento sostienen a ABC que «se han tomado y se están tomando todas las medidas» que estaban en su mano y que «pondrán una demanda a la aseguradora por no cumplir con sus obligaciones».

Mientras, cada día que pasa, los refuerzos de madera que se pusieron hace dos años para evitar el derrumbe inminente de sus casas se agrietan más, tanto como la esperanza de estos dos vecinos de recuperar la tranquilidad y la estabilidad económica de su antigua vida.

El socavón que tuvo que rellenarse con una hormigonera de 9 metros cúbicos - GUILLERMO NAVARRO Un litigio entre el seguro y Urbanismo bloque el pago de las compensaciones Las valoraciones municipales y la emitida por la aseguradora de Estefanía Carpintero son comunicadas, tal y como marca la normativa vigente, al seguro del Ayuntamiento, que muestra sus reparos al haber tanta diferencia entre la indemnización que marca la compañía de la propia afectada y la establecida por los técnicos municipales. En el caso del Domingo Santos apenas hay diferencia entre la compensación señalada por la aseguradora del Ayuntamiento y la de los técnicos municipales. Por este motivo, el seguro del Consistorio inicia un procedimiento judicial al no estar de acuerdo con el contenido de la resolución ni con la cuantificación de la indemnización fijada por el Ayuntamiento. Mientras tanto, según indicaron a ABC fuentes municipales, se está «estudiando la posibilidad de adelantar el pago de las indemnizaciones».