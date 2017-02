Una oferta de mil empleos en un «outlet» colapsa Leganés

La oferta de mil puestos de trabajo en el centro comercial Sambil Outlet, en el barrio de La Fortuna de Leganés, colapsó este viernes el norte del municipio desde primera hora. Hasta 20.000 personas acudieron para entregar su curriculum y concretar entrevistas con las firmas y restaurantes que ocuparán sus locales, lo que provocó grandes atascos desde la M-40 y colas kilométricas durante horas. Las quejas por la organización fueron el denominador común.

El centro comercial, que abrirá el próximo 24 de marzo, celebró ayer una Feria de Empleo para cubrir los empleos que generará. Pese a que la Policía Local diseñó un dispositivo especial, con cortes en las rontondas anexas, la masiva respuesta rebasó completamente las expectativas. La espera comenzó a las 6 de la mañana y se prolongó durante todo el dia; una enorme y ancha serpiente humana daba la vuelta a todo el almacén, de más 42.000 metros cuadrados.

El horario era de 10 a 15 horas, pero la organización optó por aumentarlo hasta que todo el mundo entregase su carta de servicios. Su previsión de 5.000 números para los interesados resultó irrisoria. Las empresas encargadas de la selección habilitaron puestos para atender a los presentes hasta en el aparcamiento subterráneo.

Los agentes, desbordados, recomendaban evitar el vehículo privado y el uso del transporte público. La parada de Metro de La Fortuna, situada justo enfrente de la entrada principal, era un goteo constante. También las paradas de autobuses cercanas eran insuficientes para tanto viajero. Aparcar fue una misión imposible incluso a más de un kilómetro del centro comercial.

Algunos interesados esperaron hasta cuatro y cinco horas para simplemente depositar su curriculum en una caja. «No tiene sentido dar esta imagen, no entiendo por qué no se puede enviar por correo electrónico como en todos sitios», lamentaban Beatriz y Lucía, dos jóvenes de 20 y 21 años que en torno al mediodía, después de dos horas, aún aguardaban en la cola.

Este perfil, el de una persona joven, demandante de primer empleo, era el más extendido entre los asistentes, aunque había tantas circunstancias como curriculos. «He aprovechado para probar suerte, llevo casi tres años en paro y ojalá esto me ayude», explicaba Martín a las puertas del centro.

Cautro años de reforma

El centro comercial Samil Outlet abrirá sus puertas después de cuatro años de reforma y 55 millones de euros de inversión. Los mil empleos directos y 1.500 indirectos remiten a los más de 60 operadores que albergará, dedicados a moda y restauración.

Entre los más destacados figuran Inditex, que busca a 70 trabajadores; el restaurante KFC, que seleccionará a otros 30; y la firma Play and Pause, que busca personal de hostelería, apuestas deportivas y administración. También estarán el Corte Inglés Outlet, Cortefiel, Women’s Secret, 100 Montaditos o Brasa y Leña, entre otros.