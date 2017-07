Nuevo revés a los carriles-bici de Carmena: el pleno de Carabanchel tumba el último

Carabanchel no quiere el carril-bici de la avenida de Oporto. Al menos eso se desprende de la decisión que tomó el pleno del distrito en el que, la oposición en bloque, votó a favor de paralizar las obras de una ciclovía, encuadrada dentro del plan de Carmena para reducir el número de coches en la capital, que precisamente está generando atascos en los accesos al distrito.

La proposición fue registrada por el PP y tanto PSOE como Ciudadanos se alinearon a favor de la paralización inmediata de unas obras que, como pudo comprobar ABC, no agradan a la mayoría del vecindario. El problema surge en el momento en el que, para construir el carril-bici, el Ayuntamiento plantea una reordenación del tráfico que convierte la avenida de Oporto -antes de doble sentido con cuatro carriles- en una vía de un único sentido y dos carriles para los coches que desemboca en la Plaza de Fernández Ladreda, conocida como Plaza Elíptica. Como consecuencia, la calle de la Vía, paralela a esta avenida, debe absorber todo el tráfico que antes entraba por Oporto en tan solo dos carriles.

«Esta obra sólo va a traer más contaminación y más atascos porque la calle de la Vía va a tener que soportar una intensidad de tráfico de 10.000 vehículos», critica José Luis Martínez-Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento, quien considera que este carril-bici, incluido en el mismo programa que otras polémicas ciclovías, como la de la calle de Santa Engracia, es otro «experimento» del Gobierno que dirige Carmena.

«Ignoran al pleno»

A tenor de actuaciones como esta, Martínez-Almeida estima que Carmena y los concejales de Ahora Madrid no están cumpliendo la palabra que dieron a la ciudadanía cuando se presentaron a las elecciones. «Nuevamente el Gobierno que vino a escuchar a los ciudadanos y a devolver a la ciudadanía su poder decisorio desconoce e ignora, que es lo más grave, el acuerdo del pleno de Carabanchel, que le dijo a la concejala por mayoría que tenía que paralizar inmediatamente las obras», lamenta el portavoz popular, que ayer visitó estas obras.

«Tiene que asumir que no es la alcaldesa de Ahora Madrid sino de todos los madrileños», insiste Martínez-Almeida, que exige a la alcaldesa, además, «que no haga experimentos con los ciudadanos». «Actuaciones así, aunque se realicen en distritos, afectan a ejes esenciales de la ciudad y tienen carácter global», resalta el popular quien estima que, si no paran las obras obedeciendo los dictámenes del pleno de Carabanchel, Carmena estaría haciendo lo mismo que con la semipeatonalización de la calle de Galilelo: «La participación ciudadana no sólo es escuchar lo que te gusta, sino fundamentalmente escuchar lo que no te gusta». Además, zanja el portavoz del PP, Carmena también tiene que «asumir el mandato del pleno».

En este punto conviene recordar que, entrevistada por ABC, la alcaldesa expuso que, para ella, los plenos «no tienen competencias para anular los actos del Gobierno local».