Un nuevo carril-bici colapsa los accesos a Carabanchel

La construcción de un nuevo carril-bici en la avenida de Oporto, una de las vías con más tráfico del distrito de Carabanchel, comienza a generar problemas. Con las obras aún a medias y la ciclovía sin pintar, los atascos se reproducen en las calles aledañas en las horas punta por culpa de una reordenación del tráfico que, por ende, no parece muy efectiva. Más aún cuando el calendario marca el mes de julio y, al ser verano, muchos madrileños ya han escapado de la capital para disfrutar de sus vacaciones.

Hace un par de semanas, cuando empezaron las obras de adecuación de la avenida de Oporto, esta vía tenía cuatro carriles: dos de subida hacia la calle del General Ricardos y otros dos de bajada hasta la plaza de Fernández Ladreda, conocida coloquialmente como Plaza Elíptica. A día de hoy, pese a que el carril-bici no está aún operativo, la avenida ya ha cambiado su fisonomía y los vehículos sólo circulan en un sentido: dirección Plaza Elíptica. En un par de semanas, cuando la remodelación esté finalizada, habrá dos carriles para los vehículos, uno para los autobuses y un carril-bici. Así se lo describieron representantes municipales a los vecinos en una reunión informativa celebrada el martes.

Atasco en hora punta en c/ la Vía - ABC

Esta modificación, según ha podido comprobar ABC, plantea que la ciclovía quede ubicada a la izquierda de la calzada, justo al lado del carril más rápido. Se da la circunstancia de que la ordenanza de movilidad de Madrid estipula que los ciclistas deben marchar junto al carril más lento, es decir, justo al margen derecho de la calzada. Colectivos de usuarios de la bicicleta, como Madrid Ciclista, han criticado en numerosas ocasiones que el Gobierno municipal ubique carriles-bici en el lado izquierdo de la vía e incluso, en el caso del de la calle de Toledo -donde ocurre lo mismo- llevaron el caso hasta el Defensor del Pueblo.

«Dicen que piden opinión a los vecinos, pero eso no es verdad. Con este proyecto no nos han preguntado a nadie del barrio. Lo han hecho y punto. Nos guste o no», critica Ángel Alonso, un veterano vecino, en la misma línea que Manuela García, también del barrio: «Aquí no nos hace falta un carril-bici porque la mayoría de los que vivimos somos ya personas mayores». Tampoco agrada la medida a algunos comerciantes, que perciben en la reordenación del tráfico un descenso en la afluencia de clientes a sus establecimientos. «Desde que la calle no es de dos direcciones, la gente para menos para comprar en las tiendas», expone Javier Vilda, encargado de una juguetería al inicio de la avenida.

Parar las obras

Esta tarde, en el pleno del distrito de Carabanchel, el PP solicitará, de manera oficial y mediante una proposición registrada, que se paralicen las obras del futuro carril-bici de la avenida de Oporto. «Lo primero que hay que decir es que estas obras no las ha pedido nadie y tampoco se han consultado con nadie», recuerda Álvaro González, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y responsable en el distrito de Carabanchel donde, según constata, «hay varias asociaciones que han recogido más de 1.500 firmas para que no se lleven a cabo estos trabajos». González estima que la actuación, enmarcada en el proyecto de vías ciclistas del Ayuntamiento para el año 2016 -cuando proyectó 30 kilómetros de ciclovías repartidos en 10 itinerarios con un coste de 8 millones de euros-, supone gastar «un dineral» en unas obras que se hacen «de manera unilateral y caprichosa».

«En Holanda están preparados para esto, pero nosostros no»

«Es una arteria muy importante para distrito de Carabanchel», sostiene el concejal, quien desvela que al dejar la avenida de Oporto en una vía de único sentido, la calle de la Vía -«una travesía secundaria que antes tenía dos carriles, uno en cada sentido»- tiene que soportar ahora el tráfico, en un solo sentido, «dede calles como las de Antonio Leiva, Santa María de la Cabeza, Marcelo Usera o Vía Lusitana», que confluyen en la Plaza Elíptica.

«Quizá la bicicleta sea la solución pero, aunque en Holanda lo estén, nosotros no estamos preparados», dice Manuel Hernanz, un taxista al que no le gusta una medida que califica como «otro error garrafal cometido por el Ayuntamiento».