Nueva imputación a Rommy Arce: el juez la cita por injurias y calumnias contra la Policía La edil de Ahora Madrid deberá personarse en el juzgado el próximo 4 de mayo junto al portavoz del sindicato de manteros

Carlos Hidalgo

@carloshidalgo_ Seguir Madrid Actualizado: 16/04/2018 15:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha citado a declarar como querellada (en compañía de letrado) a la edil Rommy Arce por presuntas injurias y calumnias contra la Policía Municipal. La concejal, que ya está imputada por un delito de odio contra los agentes, deberá personarse el próximo 4 de mayo (10.30 horas) junto a Malick Gueye, portavoz del sindicato de Manteros y Lateros, acusado por los mismos hechos.

Esta citación judicial responde a la querella presentada por el sindicato policial APMU tras los graves disturbios en Lavapiés del pasado 15 de marzo. Arce, como informó ABC, también se sentará ante el juez el próximo 25 de abril (12.45 horas) por sus tuits incendiarios y ofensivos en los días posteriores a la muerte fortuita por infarto del mantero Mmame Mbaye.

Lucrecia Pérez, Samba Martine... hoy Mmame Mbage. Los "nadie" víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame ser negro, pobre y sin papeles. Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo https://t.co/2u41ET5QRH — Rommy Arce (@rommyarce) 15 de marzo de 2018

La juez María Dolores Baeza entiende que en los mensajes lanzados por la edil tras los altercados, en los que haba de «violencia institucional» y de «persecuciones policiales», se atisba este presunto delito. «Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una concentración pacífica rindió homenaje a #MameMbaye y exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a las migrantes. No más persecuciones policiales en nuestros barrios!», dijo Arce en el segundo tuit que lanzó durante esas jornadas.

Supuesta persecución

La citación de Gueye, en cambio, remite a la rueda de prensa que dio después de los disturbios, en la que ahondó en la versión de que la muerte de Mbaye se produjo por una persecución policial, algo que el propio Ayuntamiento de la capital ha desmentido.

Así, la magistrada hace constar en el auto, fechado el pasado 13 de abril, las presuntas calumnias: «Llevamos tres años denunciando la persecución, el acoso y explicándoles al Ayuntamiento lo que estaba pasando. Y no han hecho nada. Esto no es algo nuevo que llegan y matan a Mame (...). Estaba un amigo con él y cuando intenta ayudarle para meter los dedos en la boca para no morderse la lengua, la Policía lo empujó y le apartó. Los mismos Policías se bajaron de la moto y lo empujaron y ahí se murió».

A la pregunta sobre cuáles son las reivindicaciones del colectivo, el ahora querellado responde: «Que los que son responsables de la muerte de Mame paguen las consecuencias, que los dos policías responsables paguen por eso, y también el Ayuntamiento (...)».

En la querella presentada por APMU también constaban el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, el Partido Comunista de Madrid e IU Madrid, si bien no se ha admitido en estos casos.