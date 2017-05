«No plantearé los candidatos hasta enero de 2019»

-Estamos a dos años de nuevas elecciones municipales y autonómicas. ¿Qué le dice su instinto sobre los candidatos?

–Que me parece algo totalmente precipitado. Me planteo acabar la legislatura; el debate de candidatos se tiene que plantear cuando toque, no ahora, con la cantidad de problemas que tenemos sobre la mesa. No me pienso plantear nada que tenga que ver con el futuro, ni de la candidatura al Ayuntamiento de Madrid ni a la Comunidad, por lo menos hasta enero de 2019.

-Pero eso son cinco meses antes de las elecciones...

–A mi me nombraron tres meses antes, y tan mal no me fue, aunque tuve que hacer una campaña contrarreloj.

-Y en el ecuador de la legislatura, ¿qué le falta por hacer?

–Tengo una prioridad: cumplir el plan de gobierno, los 300 puntos de mi programa electoral y los 76 del acuerdo de investidura. Muchas de estas medidas se aplicaron desde el inicio, como el abono transporte joven.

-¿Le va a dar otra oportunidad al proyecto (megacomplejo turístico en Torres de la Alameda) de Cordish?

–A Cordish o a cualquier persona le daré todas las oportunidades que merezcan. No accedimos a la petición de declaración de Centro Integral de Desarrollo porque no cumplía los requisitos.

-Ahora acaban de presentar unos cambios. ¿Los conoce?

–Si, lo están examinando los técnicos. Tenemos muchos proyectos que están viniendo y van a venir. Este supone que se les den unas ventajas fiscales, económicas urbanísticas, y a cambio ellos tienen que cumplir una funcíon social, económica... No estamos para favorecer ni para penalizar a nadie, sino para analizar las cosas y tomar la decisión según se cumpla la legalidad o no.

-¿Hay otros proyectos de este tipo en estudio?

–Tenemos grupos de inversores internacional muy interesados en el Corredor del Henares.