«No echen a mi hijo David del centro comercial de Príncipe Pío por ir con su perrito Killer»

El padre de David, un niño con discapacidad física e intelectual, ha recogido más de 4.200 firmas para pedir al centro comercial de Príncipe Pío que dejen entrar a su hijo acompañado de su perro. «David tiene discapacidad física e intelectual, va en silla de ruedas y siempre le acompaña Killer, un perrito de 4 kilogramos que le estimula, le tranquiliza y le ayuda con su desarrollo», recoge en la misiva.

«El domingo por la tarde se acercó un vigilante de seguridad y me dijo que no podíamos estar allí con el perro. Le respondí que siempre que entramos con él no hay ningún problema y que, además, el perro no va nunca suelto, sino subido sobre la silla de ruedas de mi hijo. Nuestra explicación no sirvió al vigilante, quien, muy amablemente, nos dijo que eran órdenes de dirección y nos invitó a abandonar el centro», relata.

Bajo el título «No echen a mi hijo David del centro comercial de Príncipe Pío por ir con su perrito Killer», el padre de David está convencido de que «nadie va a sentirse molesto por ver a Killer con nuestro hijo, siempre que entramos en el centro comercial lo subimos a la silla y lo ponemos encima del niño. Y hasta la fecha, nunca nos habían puesto pegas».

Ante esta situación, el impulsor pide a la dirección del centro comercial que adopte un protocolo para que las personas con discapacidad, que así lo necesiten, puedan entrar junto a su perro. «Estamos seguros de que los responsables van a reconsiderar una decisión tan poco solidaria como la que han tomado y van a rectificar, por el bien no solo de nuestro hijo David, sino también por el bien de todas las personas con discapacidad que van acompañadas por un perro que les ayuda en su día a día», subraya.