Cs no consigue aprobar por ley ordinaria la limitación de mandatos para el presidente regional PP y PSOE unen sus votos, y Podemos se abstiene, para que el cambio se haga mediante modificación del Estatuto de Autonomía

01/02/2018 13:07h Actualizado: 01/02/2018 13:34h

El intento de Ciudadanos de aprobar mediante una ley ordinaria la limitación a ocho años de los mandatos de los presidentes regionales en la Comunidad ha sido rechazado. PP y PSOE han unido sus votos en apoyo de una enmienda a la totalidad de los segundos, que propone que este cambio legal se realice a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, lo que requiere del apoyo de una mayoría más amplia de diputados. Cs quería agilizar el proceso, aprobándolo con una mayoría simple, para que entrara en vigor este mismo mandato. El resto de grupos, con su oposición directa o su abstención (en el caso de Podemos), han tumbado esta posibilidad.

Ignacio Aguado (Cs) utilizaba este argumento, el de la urgencia en ponerlo en marcha, como el principal para aprobar esta limitación de mandatos mediante una ley ordinaria. Aludía a informes de la OCDE según los cuales tres de cada cuatro españoles no confían en su gobierno, y un 77 por ciento piensan que no les escucha, y también a los datos del CIS que, reiteradamente, colocan a los políticos como el tercer problema de los españoles, según la opinión de estos.

Defiende Aguado que «ocupar más de 8 años el gobierno es contraproducente»

Defiende Aguado que «ocupar más de 8 años el gobierno es contraproducente», y se preguntaba si «aparentemente estamos todos de acuerdo con esto, ¿qué hacemos que mañana no estamos aprobándolo ya?». Frente al argumento de los otros grupos, que defienden que una modificación de este calado debe hacerse mediante reforma del Estatuto de Autonomía -lo que requiere el apoyo de tres cuartos de los votos de la Cámara-, Ciudadanos defendía que esta limitación se había aprobado ya por ley ordinaria, como ellos proponían hoy, «en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Extremadura. ¿Y en Madrid tenemos que hacerlo por estatuto, y perder una legislatura más?».

Pero sus palabras chocaron contra el resto de grupos, a los que no convenció con sus planteamientos. Desde Podemos enmendaron también a la totalidad su propuesta, porque no incluía que se limitara el mandato no sólo al presidente de la Comunidad sino también a todos sus consejeros. Aguado se ha mostrado a favor de incluir esta medida en la ley, pero la votación final la ha dejado finalmente en vía muerta.

El PSOE apostaba por la reforma por vía del cambio en el Estatuto, porque «afecta a derechos fundamentales» y por ser la limitación de los mandatos un tema «de reciente incorporación en el debate social» que «debe ser estudiada a fin de que pueda encajar debidamente en nuestro sistema político y cumplir el fin que persigue, que es la regeneración de neustra democracia», según reza su enmienda a la totalidad.

La palabra de Cifuentes

Dicha enmienda fue finalmente aprobada por 83 votos a favor, 17 en contra y 22 abstenciones. Desde el PP, el diputado José Manuel Berzal ha acusado a Aguado de ser «un calco de Rivera», candidato a su juicio a aplicarse a sí mismo algún tipo de limitación de mandato, ya que lleva -recordó- «12 años presidiendo su partido». Ha acusado a Aguado de no buscar más que «titulares de prensa» y «descalificar a Cifuentes», que ha sido, «junto con el PP, los auténticos promotores de la regeneración política en Madrid».

Por su parte, Ignacio Aguado ha cargado contra PP y PSOE porque «siempre se alían para seguir atornillados a sus escaños». Se lamenta de que «ni esta iniciativa de limitar los mandatos va a ver la luz, ni tampoco lo hará la del fin de los aforamientos, o la de incompatibilidad de ser alcalde y diputado regional». Teme que llevarlo a la vía de una reforma del estatuto «equivale a ahogarlo en comisiones», y advierte que esto «afecta a la palabra de la presidenta, que firmó que lo haría en el pacto de investidura».