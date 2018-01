«Musulmanes no bienvenidos»: jóvenes de ultraderecha hacen pintadas amenazantes en la mezquita de la M-30 Centro Cultural Islámico de Madrid ha mostrado su preocupación y ha denunciado los hechos

AGENCIAS

@abc_madrid MADRID 27/01/2018 01:41h Actualizado: 27/01/2018 01:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un grupo radical de ultraderecha ataca la Mezquita de la M-30 con bengalas

El Centro Cultural Islámico de Madrid ha denunciado la aparición en la mañana de este viernes de una pintada con la frase «Musulmanes no bienvenidos» en los alrededores de la mezquita de la M30. El mensaje islamófobo aparece firmado con las siglas DNJ, que corresponden a Democracia Nacional Joven, la sección juvenil de la formación de ultraderecha Democracia Nacional. Estas pintadas se producen después de que, en los último años, hayan aparecido pintadas en otras mezquitas de la Comunidad, como la de Tetuán o la de la localidad de San Martín de la Vega.

Además, el grupo ultra Hogar Social Madrid, lanzó bengalas junto a la Mezquita de la M-30 en marzo de 2016 en lo que calificaron como una acción «contra el islamismo radical» durante la cual colgaron también en una pasarela un cartel en el que se podía leer: «Hoy Bruselas, ¿mañana Madrid?».

En declaraciones a Servimedia, el director de cultura del centro, Sami El Musthawi, mostró su preocupación porque es «la primera vez» que aparece una pintada de este tipo «tan cerca» de la mezquita y, además, coincide con el habitual rezo de los viernes. «Es muy inquietante», agregó. «Nos preocupa un poco, porque a pocos metros de nuestro centro hay una pintada, porque hoy es viernes y viene muchísima gente y no queremos que la gente vea esto y se altere y pueda pasar a mayores. Entonces no vemos con buenos ojos esto, ¿Por qué, si nosotros no hemos hecho daño a nadie?», reflexionó.

El Musthawi añadió que este hecho parece tener «una intención», porque los viernes a partir de mediodía un millar de personas se acerca al rezo de las 14.30 horas. «No queremos que haya reacciones de gente insensata», agregó, a la espera de que personal del centro o del Ayuntamiento eliminasen cuanto antes la pintada islamófoba.