Los museos se preparan para el verano

La Comunidad de Madrid ofrecerá durante todo el verano diversas actividades, visitas, talleres y exposiciones en algunos de sus museos con intención de promover la cultura en todas las edades. Las actividades de estos museos tiene carácter gratuito.

Museo Casa Natal de Cervantes

Esta edificación cultural del centro de Alcalá de Henares ofrecerá una programación veraniega completa en la que destaca la muestra “El alma de Cervantes”, presente en el museo hasta el 24 de septiembre. La exposición está compuesta por fotografías de los lugares de La Mancha relacionados con la vida del emblemático autor realizadas por prestigiosos fotógrafos como Alberto García-Alix o Cristina García Rodero.

Durante los fines de semana, el museo cervantino albergará una animación teatral denominada ‘Los fogones de Sancho Panza’ que se realizará los sábados, y “En un lugar llamado Alcalá”, una ruta teatralizada que tendrá lugar los domingos.

El museo Casa Natal de Cervantes abre todos los días de la semana salvo los lunes de 10:00 a 18:00 horas.

Museo Picasso

Hasta el 23 de julio, los visitantes podrán acudir al taller “Picasso y la fotografía” para observar algunos trabajos fotográficos del malagueño. El museo pondrá en marcha el taller de verano “Peinadores de historias” destinado a los más pequeños los sábados 22 y 29 de julio y el 5 y 12 de agosto en los que realizarán actividades basándose en las técnicas utilizadas por el artista para crear retratos o murales. El Museo Picasso también organizará un cine de verano que, en septiembre, proyectará los filmes ‘Guernica’ y ‘Picasso & Braque go to the movies’, en el parque de la Villa de Buitrago del Lozoya.

El museo Museo Picasso-Colección Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya abre de martes a viernes de 11:00 a 13:45 y de 16:00 a 18:00 horas; los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas; y los domingo y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

Centro de Interpretación de Nuevo Baztán

Los asistentes podrán conocer la fundación de este complejo y diversas tendencias del siglo XVIII a través de visitas teatralizadas durante los fines de semana del verano. El sábado 15 de julio, el Centro de Interpretación programa el taller en familia “Papel.es” para conocer los procesos de fabricación de papel y realizar sus propios pliegos papeleros. Nuevo Baztán también contará con un ciclo de verano los días 21 y 22 de julio, cuando se proyectarán las películas “Farinelli, il castrato” y “Esquilache”.

El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán de martes a sábado de 11:00 a 18:00 horas y los domingo y festivos de 11:00 a 15:00 horas.