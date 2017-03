La mujer que arrojó a su bebé a la basura: «Estoy más que arrepentida»

La mujer que supuestamente arrojó a un contenedor de basura a su bebé recién nacido en Mejorada del Campo, hace dos veranos, ha admitido que era consciente de que podía matar a su hijo cuando lo abandonó allí. «Estoy más que arrepentida. Ahora me he dado cuenta del fallo tan grave que he hecho», ha destacado.

Catalina D.M, que está en prisión desde mediados de julio de 2015, se enfrenta a 27 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa, acusada de haber arrojado a la basura a su bebé en Mejorada del Campo tras ocultar su embarazo a la familia.

Con la voz entrecortada y muy emocionada, la mujer ha reconocido que dio a luz en el Hospital del Henares de Coslada a principios de julio de 2015, tras ocultar el embarazo a su marido y resto de la familia (tiene tres hijos más), y después tiró a la basura al recién nacido a sabiendas de que podía morir.

«Después de estar en prisión me he dado cuenta del fallo tan grave que he hecho», ha destacado. «Estoy más que arrepentida».