Muere aplastado por la puerta de un garaje en un chalé de Torrelodones El cadáver, de un hombre de unos 50 años, fue encontrado con la cabeza y un pie seccionados

S. L.

MADRID 11/12/2017 00:32h Actualizado: 11/12/2017 00:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Desarticulado el mayor clan de carteristas de Madrid

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre fallecido en la madrugada del sábado en Torrelodones aplastado por una puerta corredera de un garaje de una urbanización en la localidad. Según han informado a Efe fuentes del cuerpo armado, la muerte del varón, de unos 50 años, está siendo investigada a la espera de que se le practique la autopsia. El cuerpo de agentes no descarta ninguna hipótesis al ver la brutalidad del accidente y, sobre todo, el estado en el que quedó el cuerpo cuando llegaron al lugar de los hechos.

El cadáver fue encontrado con la cabeza y un pie separados del tronco junto a la puerta corredera de una urbanización privada de la localidad del noroeste. Las mismas fuentes aseguran que por el momento no hay testigos del suceso.

El cadáver se encontró en el número 1 de la calle de José Sánchez Rubio tras una llamada al 112 realizada a las 00:07 horas del pasado sábado. Tras el aviso una UVI móvil del Servicio de Emergencias Médicas de la Comunidad de Madrid se trasladó al domicilio. Lo único que pudieron hacer fue recoger los restos del individuo. El cadáver, posteriormente, fue trasladado por orden del juez de guardia de la localidad hasta el tanatorio de Collado Villalba, donde se le realizará la autopsia. En un principio, las primeras hipótesis barajan que la muerte se produjera por «causas accidentales», aunque la Policía ha decidido mantener abiertas todas las líneas de investigación.

Fuentes familiares explicaron que el fallecido iba a visitar a un amigo de la urbanización que le dijo que entrara, ya que era habitual que los visitantes accedieran a la urbanización por la puerta del garaje. Sin embargo, según el relato, el sensor de la puerta no funcionaba y no detectó su entrada. Aseguran que el año pasado una persona fue golpeada en un brazo por la puerta, que según indican no cumplía los requisitos exigidos. «Alguien tendrá que responder de ello», advierten desde la familia.