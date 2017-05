La moción de censura contra Cifuentes puede ser el 15 o el 22 de junio

La moción de censura de Podemos contra Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, se celebrará posiblemente el 15 o el 22 de junio, según ha adelantado esta mañana el portavoz popular en la Asamblea madrileña, Enrique Ossorio. La moción sigue sin contar con más apoyos que los 27 diputados del grupo que la ha registrado. En el debate de la misma no está previsto que participe la presidenta Cifuentes, «salvo que quiera, y no creo que suceda», ha apuntado Ossorio,

Aunque la moción de censura fue registrada ayer, ya no dio tiempo a incluirla en el orden del día de la mesa de la Asamblea de ese mismo lunes, así que no será calificada hasta el lunes de la próxima semana. Se abrirá entonces un plazo de dos días para que los otros grupos políticos puedan presentar, si así lo desean, sus propios candidatos a la presidencia de la Comunidad. Después, se abre un periodo de entre 5 y 20 días para fijar el debate de la moción.

Es muy posible que éste coincida con una de las dos fechas previstas para la celebración de plenos en el mes de junio: el 15 o el 22. El debate consistirá en una primera intervención del diputado de Podemos Ramón Espinar, sin límite de tiempo, y otra de la candidata de la formación morada a la presidencia, Lorena Ruiz-Huerta -también sin límite de tiempo-. A continuación, hablarán los portavoces de los grupos políticos -30 minutos cada uno-, y luego la candidata de nuevo, que será seguida de 15 minutos de respuesta por cada portavoz y cerrará ella. Tras un parón de no más de 24 horas, se votará la moción.

No la secundan

Ni PP ni Ciudadanos van a secundarla. Y el PSOE tampoco se ha movido de su postura: no creen que pueda ser efectiva para cambiar el gobierno de Madrid, por lo que no es probable que la apoyen. Esta misma mañana el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, recordaba que en ocasiones, una iniciativa así, si acaba mal, puede acabar reforzando al gobierno que quiere cambiar.

Pero la auténtica bronca la mantuvieron esta mañana los portavoces de la Asamblea de Madrid a cuenta de la comparecencia de Cristina Cifuentes el próximo 2 de junio ante la comisión de corrupción del Parlamento regional. PSOE, Podemos y Ciudadanos han estado de acuerdo en que la presidenta vaya a explicar, ella sola, lo que señalan los informes de la UCO sobre posibles irregularidades en la contratación de la cafetería de la Asamblea.

El PP, por su parte, apoyaba la propuesta de Cifuentes de comparecer de forma voluntaria y con más personas -once en total-, «a la mayor brevedad». La oposición rechazó que estas once comparecencias se produjeran el día 2, dado que esta era una sesión extraordinaria que ya estaba cerrada, y consideraron que la petición del PP se había producido fuera de plazo, aunque no descartaban esas otras comparecencias en una sesión diferente de la comisión de corrupción.

Sin embargo, el portavoz popular en la Asamblea, Enrique Ossorio, considera que la referencia a los plazos es sólo «una excusa» porque el «único interés» de PSOE, Ciudadanos y Podemos en la comparecencia de Cifuentes del día 2 de junio es «hacer esa foto; la verdad les da igual». Bajo su criterio, «ellos quieren desmenuzar la corrupción, recrearse en ella, y nosotros queremos eliminarla».

Tanto Ossorio como el portavoz del Gobierno popular, Ángel Garrido, coincidieron en sus críticas a la actitud de los otros grupos, a los que acusan de comportarse como «la Inquisición» y de haber «cruzado todas las fronteras».