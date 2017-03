«Mientras yo sea presidente de Metro, el conductor que echó a los pasajeros no será readmitido»

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha asegurado esta mañana que no se readmitirá al maquinista que dejó su puesto abandonando a los pasajeros. «Esa circunstancia no va ocurrir, al menos mientras yo sea presidente de Metro de Madrid. Fíjese si soy contundente y me pongo serio en este asunto. Hubo un conductor que, cuando él considero oportuno paró el Metro y le dijo a todos y cada uno de los pasajeros que se bajaran».

En declaraciones al programa Hoy en Madrid, Rollán ha proseguido advirtiendo que «desde el centro de control se le imploró que bajo ningún concepto podía abandonar a los viajeros y dejar parado un tren sin conductor en una vía, cuando detrás había otro en circulación. Actitudes como esta, que ponen el riesgo el correcto funcionamiento del Metro, no pueden quedarse sin castigo, y además tiene que ser un castigo ejemplar».

El consejero ha señalado, además, que tiene «la sospecha» que la intención que esconde la actual huelga de maquinistas de Metro es la readmisión de este maquinista. Ante lo que se ha mostrado implacable: «Siendo yo presidente de Metro este señor no volverá a ser reincorporado en la plantilla, porque por encima de todo está la prestación del servicio público, que es sagrado».

Ha recordado que las condiciones laborales de los maquinistas son muy ventajosas, recordando que «es prácticamente imposible encontrar a alguno que esté por debajo de los 2.400 euros de sueldo». «Me sorprendió mucho que el sindicato de maquinistas de tracción eléctrica que, con mucha diferencia, ha sido el colectivo que ha salido más reforzado, con 360 maquinistas contratados, fuese el único que no formalizase el convenio», ha añadido.

Respecto a los siguiente pasos a dar, Rollán ha confirmado que «este viernes no habrá jornada de paros», porque «así lo han decidido en la asamblea». Ahora se les va a convocar a la mesa del comité y veremos cuáles son sus pretensiones, que parece que quieren que se les reconozca una serie de enfermedades que, en castellano paladín, tendría como resultado que pudieran prejubilarse antes de lo que en estos momentos se están jubilando, amparándose en unas enfermedades que padecían los antiguos maquinistas de Renfe cuando las locomotoras estaban propulsada por carbón», ha remarcado.