Máster de Cifuentes El PP de Madrid: «Es imposible que hoy firmemos la comisión de investigación de Cs» Ciudadanos exigirá la dimisión de la presidenta ante la negativa de los populares a pronunciarse aún sobre el ultimátum, que expira a mediodía

Marta R. Domingo

@MartaRDomingo Seguir MADRID Actualizado: 09/04/2018 01:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A las 12 del mediodía expira la cuenta atrás del ultimátum que Ciudadanos dio al PP para que sus 48 diputados respaldasen con sus firmas la creación de la comisión de investigación sobre el «mastergate» de Cristina Cifuentes. Si los populares no cumplen con sus exigencias, desde Cs pedirán la dimisión de la presidenta autonómica. Sin embargo, el PP se aferra a cuestiones «técnicas» para no ajustarse al paso marcado por la formación naranja: «Es imposible técnicamente que a las 12 firmemos la comisión de investigación porque aún no hemos podido ver el documento con el objeto de la iniciativa ni la lista de los comparecientes», afirmaba ayer en conversación con ABC el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz de la Comunidad, Ángel Garrido.

El «número 2» del Gobierno regional considera una «falta de seriedad absoluta» que, «pese a haber pedido los documentos», Ciudadanos todavía no les haya enviado los escritos para poder «revisarlos». El PP se escuda en que deben «comprobar que el objeto de la comisión se ajusta al reglamento de la Asamblea» antes de rubricar su creación.

Condiciones

«Primero, lo enviaremos a los letrados de la Asamblea y, después, lo tendrá que aprobar la Mesa de la Cámara regional», arguye Garrido, que insiste en que todo dependerá de cómo se plantee el enunciado de la comisión: Cs deberá argumentar que se trata de un asunto «de interés público» y que «entra dentro de las competencias de la Comunidad» para que el gabinete jurídico lo apruebe.

Tampoco aceptarán al pie de la letra la lista de convocantes propuesta por Ciudadanos, que incluyen al director del máster, Enrique Álvarez Conde; el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos; el anterior rector, destituido por plagio, Fernando Suárez; las tres profesoras que firmaron el acta del tribunal ante el que supuestamente Cifuentes había defendido su Trabajo Final de Máster (TFM); así como la propia Cifuentes.

«Queremos que también den explicaciones los dirigentes socialistas que sabían que un militante del PSOE accedió de forma ilegal a los datos personales de una alumna y no lo denunciaron», reclama el portavoz del Gobierno en relación a la información publicada por El Mundo sobre que un profesor de la URJC y militante socialista filtró los datos del expediente de Cifuentes para vengarse por una decisión de la exconsejera de Educación, Lucía Figar (PP), de suprimir el grado de Sociología donde él impartía clases.

Calendario

Mientras en el PP echan el freno de mano a las reclamaciones de Cs y dirigen la polémica del máster de su presidenta contra los socialistas, en la formación que lidera Ignacio Aguado en la Asamblea insistieron ayer en que la comisión debería celebrar su primera sesión el próximo 20 de abril. Y, a partir de esa fecha, en un plazo máximo de dos semanas, quieren que se llevgen a cabo «dos o tres reuniones para que todos los comparecientes» puedan dar explicaciones.

«¿Alguien le ha preguntado a la señora Calonge, la funcionaria de la Universidad, por qué modificó las notas? A mí me gustaría saberlo en sede parlamentaria», argumentó Aguado, que incidió en que su «objetivo» siempre ha sido «conocer la verdad», para poder tomar «decisiones con conocimiento de causa».

Si, finalmente, el PP no apoya la comisión de investigación en el tiempo y las condiciones que marca Ciudadanos, según Aguado, «lo sensato sería que Cifuentes dimitiera y que un candidato alternativo del PP ocupe la presidencia de forma interina hasta las elecciones 2019». En ninguno de estos escenarios Ciudadanos contempla la posibilidad de sumarse a la moción de censura planteada por los socialistas para encumbrar a su portavoz, Ángel Gabilondo, como el sucesor de Cristina Cifuentes.

«En el PSOE y Podemos están más preocupados del sillón que de conocer a fondo lo que ha pasado y las versiones de todos los implicados», arremetió Aguado contra el resto de grupos de la oposición, quienes esta semana han criticaron con dureza a Ciudadanos por no posicionarse aún a favor de la moción de censura.

Desde el PP tachan de «oportunista» la moción del bloque PSOE-Podemos, y aseguran afrontarla «con tranquilidad». Pero antes de que Cifuentes se tenga que poner en esa tesitura, los populares tendrán que bregar con las amenazas de Ciudadanos, si no quieren perder el poder en la Comunidad de Madrid.