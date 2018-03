El martes se conocerá quién es el observador externo que investigará el máster de Cifuentes Lo nombra la Conferencia de Rectores a petición del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, dada la «repercusión social del caso»

Sara Medialdea

@smedial Seguir MADRID Actualizado: 29/03/2018 00:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un observador externo tomará parte en la investigación abierta en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para dilucidar lo ocurrido en torno al máster en que se matriculó la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en el curso 2011-12, y dos de cuyas asignaturas vieron modificada su calificación en 2014 pasando de «no presentada» a «notable». El rector de la URJC, Javier Ramos, ha solicitado esta ayuda «dada la repercusión social del caso».

Desde la Conferencia de Rectores (CRUE) le respondieron ayer mismo asegurándole que esta persona estará designada el próximo martes. El presidente de la CRUE, Roberto Fernández, valoró muy positivamente este paso, «uno más entre los muy adecuados que está dando el rector de la Universidad Rey Juan Carlos para clarificar los hechos».

No obstante, en declaraciones en RNE, Fernández también señalaba ayer que el rector de la URJC «debería haberse esperado un poquito más» a la hora de salir a dar explicaciones públicamente sobre el supuesto error en la transcripción de las calificaciones de Cifuentes. «Es una opinión de alguien que no está viendo los toros desde el redondel, pero no sé si hubiese sido pertinente haber esperado un poquito más», explicó Fernández.

En todo caso, está seguro de que la URJC llegará «hasta las últimas consecuencias» para esclarecer lo ocurrido, porque «el buen nombre de su universidad está por encima de cualquier cosa.

Responsabilidades

El rector de la Rey Juan Carlos envió ayer una misiva a la Conferencia de Rectores para solicitar ese observador externo, con el objeto de «promover y ampliar al máximo la transparencia en el proceso abierto» en relación con el máster de Cifuentes. Este proceso se abría el pasado miércoles 21, pocas horas después de finalizar la rueda de prensa en la que el rector dio las primeras explicaciones sobre el asunto.

El objetivo de esta investigación es «aclarar posibles errores o irregularidades y determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse». El observador externo será uno de los jefes de Inspección de Servicios de una de las universidades que forman parte de la CRUE: 76 universidades españolas en total, de las que 50 son públicas y 26 privadas.