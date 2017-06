Manuela Carmena, en 2013: Â«Alguien a quien se le achaca un posible delito debe dejar su cargoÂ»

Esta mañana, el diario ABC publicaba en exclusiva que los concejales de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer han sido imputados por el caso del Open de tenis. Sin embargo, esta misma tarde, los aludidos se han negado a dimitir e incluso Ahora Madrid ha hecho desaparecer el código ético de su página web.

Aún es pronto para conocer las repercusiones políticas de esta imputación, sin embargo, hace no tanto, Manuela Carmena era partidaria de que, aquellos cargos políticos que fuesen citados en calidad de imputados, tendrían que dimitir «inmediatamente». Así lo defendió en el programa «Pido la palabra» en abril de 2013:

Carmena explica a Sánchez Mato y Mayer que deben dimitir pic.twitter.com/sCTEPv1MXM — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) 20 de junio de 2017

«Si una persona está imputada no tiene la obligación de decir la verdad ante el tribunal (...) –comenzó diciendo–. Alguien a quien se le achaca algo que puede resultar un delito debe inmediatamente dejar su cargo de político. Porque si no está incumpliendo la relación de verdad, de explicación y justificación que le corresponde con los ciudadanos. Y así debe ser (...). El político, desde que sabe que tiene una acusación, que tiene una imputación y que va a hacer valer su derecho a no decir la verdad, tiene que decir que renuncia porque no puede mantener la estructura de confianza que los ciudadanos exigen a quien han votado.