La maniobra de Ahora Madrid para esquivar la comisión de investigación de Bicimad El equipo de Gobierno no ha facilitado la documentación a la oposición este tiempo

Tatiana G. Rivas

La comisión de investigación sobre la compra de Bicimad que se aprobó en el Pleno del pasado 31 de enero no echará a rodar el próximo lunes sino el 6 de marzo. La causa de este segundo retraso –se iba a constituir el jueves pasado, pero se pospuso a ayer– viene motivada porque el equipo de Gobierno no ha facilitado la información que le ha requerido la oposición. Este gesto fue criticado duramente ayer por PP, PSOE y Ciudadanos tras el acto de constitución de la misma. Destacaron la diferente vara de medir de la Corporación cuando la causa que se estudia compete a otra gestión que no sea la suya. «Todas las comisiones son iguales, se investigue al gobierno que se investigue, sea el Gobierno o la oposición», lanzó la socialista Mercedes González, una de las concejales que forman parte de este órgano no permanente.

Previa a la constitución de la comisión se celebró una junta de portavoces donde se acordó, a petición del PP y Ciudadanos, que el plazo de tres meses pactado en la cámara madrileña no comenzara a correr desde ayer, sino en el momento en que todos los concejales cuenten con la información y tengan tiempo para estudiarla. La portavoz municipal, Rita Maestre, cuestionada sobre el motivo por el que se bloquea el traspaso de papeles se escudó en que no se había formado la comisión, excusa que no sirve para las causas que Ahora Madrid ha puesto en marcha para auditar los gobiernos del PP. «No tenemos constancia de que a la comisión se le haya pedido nada porque no estaba constituida. Las peticiones que hayan hecho habrán sido al área, pero no a la comisión, que es el canal», manifestó. Maestre aseguró mayor celeridad para dar los informes.

Echan de menos a Mato

Dada esta situación, la oposición bromeó con que echaban de menos al ex delegado de Economía y Hacienda. «Carlos Sánchez Mato te daba un pen drive con toda la documentación. Ahora tenemos que esperar a otra sesión. Vamos a respirar hondo», dijo con sorna la concejal socialista.

Álvaro González, del PP, recalcó que llevan un año solicitando informes y que el inicio de esta comisión es «decepcionante». Reveló que Mauricio Valiente, otro de los integrantes del órgano, no mantuvo «cordialidad» en la primera reunión. «Esperamos colaboración por parte de Ahora Madrid y sus directores generales para que den luz a una operación cuanto menos dudosa, llena de irregularidades a nuestro juicio. 10,5 millones de euros merecen una explicación», expresó.

«Empezamos mal»

«Empezamos mal en esta comisión. Esperábamos que este equipo de Gobierno no tuviera ningún tipo de problema en ser flexible y transparente para dar información y saber qué ha sucedido. Sin embargo hemos tenido un portazo», declaró el edil de Ciudadanos Sergio Brabezo.

En el acto de constitución de la comisión de Bicimad se votó por unanimidad que el presidente de la misma sea el socialista Ignacio de Benito y el vicepresidente, el popular Íñigo Henríquez de Luna. La mesa la componen cuatro ediles de Ahora Madrid (Rita Maestre, Mauricio Valiente, Jorge García Castaño y Guillermo Zapata), cuatro del PP (Álvaro González, Inmaculada Sanz, Fernando Martínez Vidal y José Luis Moreno), dos del PSOE (Mercedes González e Ignacio de Benito) y uno de Ciudadanos (Sergio Brabezo).

Todos los partidos presentaron su listado oficial sobre la documentación, los temas a abordar durante las sesiones y la petición de comparecientes (31 el PP; 17 el PSOE y 25 CS) para obtener «una visión global» del caso. Destaca la de la alcaldesa, Manuela Carmena, por Cs. Ahora tendrán que ponerse en común las identidades de los grupos y consensuar su participación.