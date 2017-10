Madrid prohíbe aparcar en el SER por segundo día consecutivo por la polución Ha adoptado estas medidas en aplicación del denominado 'escenario 2' del protocolo de episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2)

La prohibición de aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) se mantiene este jueves por segundo día consecutivo y la velocidad en la M-30 y en las vías de acceso a Madrid, en ambos sentidos, continuará limitada a 70 kilómetros por hora, como viene sucediendo desde el martes.

El Ayuntamiento de la capital, gobernado por Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha adoptado estas medidas en aplicación del denominado 'escenario 2' del protocolo de episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) y ante la previsiones desfavorables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy, ya que continúa la estabilidad atmosférica por un anticiclón y no se prevén lluvia ni viento.

Por tanto, continuará la prohibición de aparcar en la zona SER a los no residentes en el horario de este servicio, es decir, de 9.00 a 21.00. Ayer, durante la aplicación del 'escenario 2', se redujo el tráfico en hora punta en la capital un 1 %, según indicó la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés. No obstante, añadió que el Consistorio estudiaría el efecto a lo largo de todo el día dado que los desplazamientos en hora punta no son los más relacionados con la prohibición de aparcamiento.

En hora punta las restricciones tienen un «efecto relativo» ya que este tráfico «tiene origen y destino en el trabajo o a lugares con aparcamiento fijo», apuntó. Sabanés ha hecho un nuevo llamamiento a que se reduzca el uso del coche, porque a menos viajes en vehículo privado y más uso del transporte público «mejores perspectivas habrá», aunque «ahora mismo no son buenas», admitió.

«Anticipar y hacer previsiones distorsionan mucho la información», añadió Sabanés, quien recordó que gracias a la menor circulación la noche del martes al miércoles no se alcanzó el nivel de aviso y se superó solo el de preaviso. El Consistorio, que informará de las medidas a aplicar mañana, ha reforzado 55 líneas de autobuses de la EMT, especialmente en la hora punta matinal, ante el previsible incremento de la demanda que se produce cuando se aplican restricciones al tráfico por la polución.

Principalmente son aquellas que cubren itinerarios entre la periferia y el centro de la ciudad, así como los desplazamientos transversales entre los distritos externos hacia la almendra central de la capital. El incremento de servicio se distribuirá homogéneamente por todas las áreas geográficas de Madrid y afecta a más de una cuarta parte de la red diurna de líneas de EMT, formada por 180 rutas.