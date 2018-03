Madrid Arena El Supremo señala al doctor Viñals: «Cristina llegó viva y no hizo nada por reanimarla» Anula su absolución y le impone 1,5 años de cárcel por imprudencia grave mortal. Flores recurrirá al Constitucional para retrasar la pena de 4 años

M. J. Álvarez

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena a cuatro años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a Miguel Ángel Flores, de 48 años, promotor de Diviertt, por causar la muerte de cinco jóvenes de entre 17 y 20 años por aplastamiento en la fiesta del Madrid Arena, de propiedad municipal. La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo le atribuye la autoría de los cinco homicidios por imprudencia grave derivada «del exceso de entradas vendidas», que desembocó en una avalancha mortal.

Además, le inhabilita para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la organización de espectáculos durante el tiempo de la condena, tal y como hizo la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en su fallo del 27 de septiembre de 2016. En sus argumentos, el Supremo considera a Flores el «principal responsable de los hechos; el que creó la situación de riesgo producida por el sobreaforo para conseguir un mayor beneficio económico; quien, por su dilatada experiencia en la celebración de este tipo de actos conocía el peligro que ello suponía y las peculiaridades del recinto». De este modo tan contundente rechaza el TS el recurso de casación del penado, que recurrirá en amparo al Constitucional en un intento de dilatar su ingreso en prisión.

Sin embargo, la sentencia del alto tribunal, que mantiene las penas de cárcel impuestas por la Audiencia Provincial para los otros seis procesados, que oscilan entre los dos años y seis meses, y los tres años por los cinco homicidios por imprudencia grave y menos grave y las 14 lesiones, agrega un condenado más. Se trata del doctor Simón Viñals, que tenía 77 años cuando ocurrieron los hechos, al anular su absolución e imponerle una pena de 1,5 años por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, en la modalidad de imprudencia profesional, en relación a la víctima, Cristina Arce, de 18 años, a la que atendió. El TS otorga un varapalo al tribunal que enjuició los hechos al aceptar el recurso de casación de la familia de la joven. «Ni comprobó si estaba en parada ni le practicó una adecuada reanimación cardiopulmonar para recuperarla». No obstante, al ser la pena inferior a los dos años no irá a prisión. Además le inhabilita para el ejercicio de la Medicina durante cuatro años.

La sentencia del Supremo explica que al actuar negligentemente el doctor incrementó el riesgo de que la joven, que fue trasladada con vida a la enfermería del recinto (al igual que Rocío Oña), falleciera por las graves lesiones que padecía. Este tribunal no comparte el argumento de la sentencia recurrida que basó la absolución de Viñals en que «no resultaba acreditado que la asistencia sanitaria que hubiera debido prestar y no prestó, hubiera evitado el fallecimiento de las jóvenes». Aludía a Oña, de 18 años, de la que se ocupó su hijo Carlos, médico y funcionario municipal. En cuanto a Katia Esteban, de la misma edad, que también fue trasladada al recinto médico, los doctores «no le prestaron asistencia alguna, por lo que no queda acreditado si cuando llegó estaba en parada o había fallecido», recalca la sentencia.

Las otras dos víctimas, Belén Langon y Teresa Alonso, fueron atendidas por el Samur, (no fueron conducidas a la enfermería) y perecieron tras luchar denonadamente por sus vidas.

«Rescate lento e ineficaz»

En cuanto a Flores, el TS le reprocha que «no sólo no adoptó ningún tipo de medida para intentar evitar el resultado mortal sino que realizó una serie de actuaciones que aumentaron la posibilidad de que se produjera la tragedia». El Alto Tribunal confirma que Flores vendió a través de Diviertt 16.605 entradas, a pesar de que el aforo máximo permitido era de 10.620.

Considera acreditado que a las 3.35 horas, cuando la pista estaba masificada porque estaban cerrados cinco de los ocho vomitorios (pasillos) por donde se podía salir, entraron miles de personas en menos de media hora. La avalancha en el vomitorio mortal se produjo, al confluir quienes querían entrar en la pista para ver al Dj Steve Aoki y los que querían salir. Por último, respecto al rescate, el TSindica que fue «descoordinado, lento e ineficaz».

El ingreso en prisión de los siete condenados no será inmediato. El tribunal que juzgó el caso tendrá que recibir la sentencia, al igual que las partes. Luego, la Audiencia Provincial se la tiene que notificar a todos y a partir de ahí, en una semana o diez días, se dicta el ingreso en prisión. No obstante, este extremo puede dilatarse si los encausados recurren en amparo al Constitucional como Flores o alegan algún defecto de forma.