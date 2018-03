Un juez imputa a Rommy Arce por incitación al odio en sus tuits sobre los disturbios de Lavapiés La edil deberá declarar ante el juez el próximo 25 de abril

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado a declarar como investigada (antigua imputada) a la edil del Ayuntamiento de la capital Rommy Arce por una presunta incitación al odio en sus tuits tras los disturbios de Lavapiés. La concejal, que se sentará ante el juez el próximo 25 de abril, cargó contra la actuación de la Policía Municipal en los días posteriores a la muerte fortuita por infarto del manteo Mmame Mbaye.

El auto, según adelanta El País, admite a trámite la querella presentada contra Arce por el sindicato CPPM, el mayoritario del cuerpo. El juez cita a la concejal a prestar declaración «previa instrucción de sus derechos y debiendo comparecer asistida de letrado». El 12 de abril deberá declarar el secretario de la sección madrileña de CPPM, Francisco Torres.

Rommy Arce insistió tras la muerte de Mbaye que la Policia tuvo algo que ver en su muerte, pese a que el propio Ayuntamiento del que forma parte dijo que no hubo persecución alguna: «Lucrecia Pérez, Samba Martine… hoy Mmame Mbage. Los ‘nadie’ víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mmame ser negro, pobre y sin papeles»; «Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Exigió el fin de las políticas migratorias racistas y xenófobas. No más persecuciones policiales en nuestros barrios».

El PP exige a Carmena que aplique su código ético

«Es el quinto imputado en el gobierno de Carmena, en este caso por un posible delito de odio en sus tweets en los que comparaba la actuación policial de Mmame Mbaye con el asesinato de Lucrecia Pérez. Para Manuela Carmena, sin embargo, esto no es motivo de reproche. Sin embargo, un juez sí entiende que puede haber un reproche penal», ha opinado esta misma mañana José Luis Martínez-Almeida. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid se pregunta «hasta cuándo Carmena va a seguir incumpliendo y va a seguir siendo papel mojado el código ético de Ahora Madrid. Carmena pide para los demás lo que no se aplica ni a sí misma ni a su equipo de Gobierno». Por último, Almeida recuerda que Rommy Arce ha sido reprobada en el Pleno del Ayuntamiento «precisamente porque se dedica a este tipo de algaradas más que gestionar los problemas de los ciudadanos y tampoco ha sido atendida esa petición de cese por parte de la alcaldesa, que vive en su propio mundo» y le pide a Carmena que no sólo se reúna con el sindicato de manteros, sino también con los vecinos y comerciantes de Lavapiés.