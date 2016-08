El jefe de pastores de San Sebastián de los Reyes: «No entiendo a los antitaurinos»

José Manuel Pereira Fernández tiene 38 años y lleva desde el 2001 siendo pastor de los encierros de San Sebastián de los Reyes. Ha sido «siempre» corredor, incluso de los San Fermines de Pamplona, una cita a la que no falla. Este año, disfruta uno más de su cargo como director de pastores en un municipio al que, asegura, «le gustan mucho los toros».

Se lo demuestran los vecinos que acuden cada año a la cita y le dan la enhorabuena por el buen hacer del equipo. Sin embargo, como sucede en otras localidades madrileñas, un colectivo antitaurino advirtió de que trataría de eliminar estos festejos de «Sanse». La iniciativa no llegó a consumarse. El pastor considera que son pocos los que apoyan esta postura. Además, al corredor le sorprende que el término ‘anti’ exista. «Los toros pueden gustarte o no gustarte pero, el ‘anti’, no lo entiendo. Yo soy del Atleti, pero no soy antimadridista. Es una palabra que no va conmigo», opina.

Por otro lado, Pereira señala la buena gestión de las fiestas que ha tenido el Ayuntamiento, responsable del programa de fiestas y de la realización de este tipo de festejos, tan populares allí. En cambio, Alcalá de Henares, también de gran tradición taurina, se ha quedado sin toros por problemas económicos: «En esos casos, creo que la política es responsable».

Hoy, Pereira vuelve de nuevo a la manga. Los pastores, explica, ayudan, junto con los bueyes, a que la manada permanezca unida: «A que no se dé la vuelta, a que nadie se meta entre los toros». Van arropando, en definitiva, a los astados hasta la plaza, velando por la seguridad del encierro.