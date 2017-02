Javier Ramos: «Condenaré el plagio cuando se demuestre»

Hombre de Ciencias, Javier Ramos (Madrid, 1967) cree que la Rey Juan Carlos, sacudida por los escándalos en los últimos meses, merece algo mejor. Convencido de la categoría de su universidad, quiere pulir lo mejorable. Entre otras cosas, la imagen proyectada al exterior.

-¿Cuándo pensó en presentarse?

-Me lo planteé durante las pasadas navidades porque la situación de la universidad era complicada y entendí que mi obligación era dar un paso al frente y ponerme al servicio de la comunidad.

-¿Cómo ha visto los supuestos plagios del rector actual?

-Cualquier acusación de cualquier error la vivo como mía, es desagradable. Pero también tenemos que asumir un derecho que tienen tanto los profesores como los alumnos, que es la presunción de inocencia.

-¿Pero qué opina?

-Creo que un académico no tiene que opinar, sino basarse en hechos y en los dictámenes de las agencias o tribunales competentes.

-¿Aunque la Universidad de Barcelona haya denunciado el plagio?

-Mi área de conocimiento es la ingeniería de Comunicación y sería muy poco científico para un catedrático opinar sobre Historia del Derecho.

-¿Va a realizar una investigación interna al respecto?

-No me he planteado de momento hacer una investigación interna. Creo que es lo correcto y lo académico. Quizá fuera más noticiable decir otras cosa pero lo honesto es dejar trabajar a las agencias, como la Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y a los tribunales.

-¿Condena el plagio?

-Condeno el plagio, sí. La comunidad científica ha evolucionado siempre a través de aportaciones novedosas, que aporten valor, veraces. Creo en la propiedad intelectual.

-Vale. ¿Y este plagio en concreto?

-Tendrá que ser demostrado. Si queda demostrado, lo condenaré.

-¿Y basta con cinco días de campaña?

-Para mis objetivos, como en la universidad hay cinco campus y la campaña es de cinco días, es cierto que es suficiente para cumplir con todos.

-¿Cuál es su relación con el rector saliente?

-Académica, institucional y cordial.

-¿Cómo piensa mejorar el centro?

-Haciendo una universidad más integradora; apostando por la excelencia, los másteres y el postgrado, la tecnología y la internacionalización.