El insolente tuit de la EMT sobre el colapso de las carreteras por la nieve El comentario encendió a los usuarios de la red social y a los líderes de la oposición en el PP y Ciudadanos

Tatiana G. Rivas

Tatiana G. Rivas

@tatianagrivas Seguir Madrid 06/02/2018 02:17h Actualizado: 06/02/2018 02:17h

La Empresa Municipal de Transportes también sufrió ayer los efectos de la nieve: un caos en el tráfico que impuso a sus líneas retrasos en las frecuencias de paso. Desde la cuenta oficial de Twitter, donde los ciudadanos pasaban los avisos de incidencias, el responsable de las publicaciones de la EMT se alivió cargando la culpa a los madrileños: «El gran colapso circulatorio se podría evitar si más gente nos hiciera caso...». Sus palabras no sólo encendieron a algunos de los usuarios, sino que también obtuvieron la respuesta de los líderes de la oposición en el PP y en Cs.

La EMT no tiene bastante con malgastar el dinero de los madrileños con Bicimad (pagando más de 20 millones por un servicio cifrado en 3) sino que, además, se permite el lujo de contestarles así. Los madrileños no merecen esto. pic.twitter.com/Vd0ldqVb9B — J L Martinez Almeida (@jlmanavasques) 5 de febrero de 2018

José Luis Martínez-Almeida lanzó: «La EMT no tiene bastante con malgastar el dinero de los madrileños con Bicimad (pagando más de 20 millones por un servicio cifrado en 3) sino que, además, se permite el lujo de contestarles así. Los madrileños no merecen esto». Begoña Villacís recordó el atasco de la AP6 a principios de enero. «Siempre es mucho más fácil echar balones fuera. No ha habido falta de previsión, es que los madrileños no hacemos caso. En fin...», publicó.

Un herido por una rama

En la ciudad de Madrid, la nieve complicó también la situación de las carreteras, especialmente en la zona norte. Los copos caídos afectaron desde bien temprano al tráfico en el túnel de Plaza de Castilla, que permanece cerrado por obras; la M-607 a la altura del nudo de Manoteras, y los alrededores de la Plaza de Cristo Rey.

Según los datos de Policía Municipal, se registraron 48 accidentes de tráfico con resultado de alguna persona herida, y otros 30 siniestros sin daños personales. Tres de los accidentes estuvieron relacionados con las condiciones meteorológicas adversas, resultando heridas tres personas, todas ellas con carácter leve. Los bomberos realizaron 40 salidas relacionadas con la meteorología, la mayoría para la retirada de ramas de árboles en la vía pública, saneamiento de cornisas y fachadas, sujeción o retirada de antenas con riesgo de desprendimiento o caída. En la calle Alcalde Martín de Alzaga, un joven de unos 25 años tuvo que ser trasladado por el Samur al Hospital de La Paz tras alcanzarle una rama.

En la EMT, 16 líneas sufrieron desvíos en sus itinerarios habituales entre las doce del mediodía y las tres y media, fundamentalmente en los distritos de Moncloa, Fuencarral, Tetuán y Hortaleza. Ocho líneas tuvieron que limitar sus recorridos por imposibilidad para acceder a sus cabeceras en Moncloa, Fuencarral y Tetuán.