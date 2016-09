Indignación en la Policía Municipal por la defensa de Maestre de los manteros

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, provocó ayer un nuevo incendio en el denostado Cuerpo de la Policía Municipal (CPM) en la etapa de Carmena, esta vez a cuenta de los dos agentes agredidos el pasado jueves en Gran Vía cuando iban a incautar la mercancía a un grupo de manteros que alegaron que no estaban trabajando. Como ya informó ABC, a uno de ellos le rompieron las gafas, tras ser golpeado en el rostro, mientras que al otro le propinaron un puñetazo cerca del ojo izquierdo. Fueron atendidos por el Samur y dados de alta en el lugar.

Sin embargo, ayer, Maestre negó la mayor. «No es cierto que los agentes fueran golpeados. Se produjo un forcejeo, como sucede con otros cuerpos policiales cuando la persona detenida no está muy contenta con serlo. Hay que ser muy cuidadosos con los términos para no generar alarmas que no son tales».

«Que salgan en nuestra defensa»

Sus palabras provocaron la indignación en el Cuerpo. «Debe pedir perdón, ya que acusa a unos compañeros de denuncia falsa», «Carmena y Barbero deben desautorizar sus palabras y salir en defensa de sus policías», «No se puede quitar hierro ni normalizar una agresión ni en una detención ni en el contexto que sea». Así lo manifestaron los portavoces de CPPM, APMU y CSIT-UP, respectivamente. Julián Leal, de CPPM, exigió el cese de Maestre por «la temeridad cometida; yo, si fuera los lesionados, me querellaría contra por injurias».

«El parte de lesiones detalla que uno sufrió una herida en la nariz y en el ojo y el otro erosión en el rostro»

Leal precisó que por los ataques hay una minuta con el parte de lesiones en el que se detalla que uno de los agentes sufrió «herida superficial en región nasal izquierda con dolor leve sobre tabique y arco infraorbitario, con tratamiento de sutura», y el otro «erosión en hemicara derecha y dolor leve malar derecho». Indicó, además, que para atajar la venta ambulante se debe poner en marcha «cuanto antes el famoso plan», de lo contrario, «peligrarán las intervenciones policiales».

«Maestre no solo no apoya la labor de la Policía Municipal en cumplimiento de las ordenanzas y las leyes, sino que justifica la agresión por parte de los infractores y presuntos delincuentes», recalcó Carlos Bahón de APMU. Para José Francisco Horcajo, de CSIT-UP, «el asunto de los manteros se les puede ir de las manos y acabar en incidentes como en Barcelona».