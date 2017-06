Ignacio Echeverría, «el héroe del monopatín», dará nombre al «skateboard» de Madrid Río

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por unanimidad la propuesta del PP para que Ignacio Echeverría, «el héroe del monopatín», dé nombre al «skateboard» de Legazpi, situado dentro del parque Madrid Río. El madrileño fue asesinado en los atentados de Londres del pasado 3 de junio cuando trataba de defender con su monopatín a una mujer de la agresión de los terroristas que asaltaron el centro de la capital inglesa.

El edil del PP Fernando Martínez Vidal ha subrayado que Echeverría dio «la mejor lección de vida», ya que en una situación «dramática» reaccionó «con valentía y coraje y plantó cara». Para el concejal popular, Echeverría defendía «unos valores occidentales y cristianos contra los terroristas». Al tomar la palabra, el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha criticado que se hiciera referencia a «valores occidentales».

«Creo que es un error; a mí me enseñaron a juzgar a las personas no por dónde nacieron, sino a valorarlas y a valorar las culturas y elementos positivos», le ha espetado, al tiempo que ha incidido en que «la tolerancia es un valor universal que impregna todas las culturas». No obstante, Valiente ha felicitado al PP por la iniciativa, aunque ha indicado que sería mejor que este tipo de propuestas «no sean de grupos» y se comenten antes de ser llevadas a Pleno, ya que «en estos reconocimientos, serían un valor añadido».

Sin reproches, el edil de Ciudadanos Bosco Labrado ha asegurado «No fue solo un gesto de solidaridad, fue el gesto de un héroe sin capa, que entregó su vida tratando que otros no la perdieran». «Concedamos a Echeverría su lugar en la memoria, en su entorno donde reía y soñaba», ha pedido.

La socialista Erika Rodríguez ha remarcado que a Echeverría no solo se le conoce como «víctima, sino también como héroe». «Me parece especialmente oportuna esta propuesta; Qué mejor que poner en valor esto, alguien que construye historia, que hace un acto de desprendimiento de su propia vida», ha zanjado.

Este parque tiene una superficie de 1700 metros cuadrados destinados para skate y 600 metros para patinaje. El horario del skatepark de Madrid Legazpi es de 10h a 23h y está abierto todos los días de la semana.