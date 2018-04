Entrevista en ABC Ignacio Aguado: «Nunca vamos a permitir que haya un gobierno de izquierda radical» El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid apuesta por que otro diputado de «la lista más votada» supla a Cifuentes. Si el PP no cede, «perderá el Gobierno»

Sara Medialdea

Sara Medialdea

@smedial Seguir Actualizado: 11/04/2018 01:04h

Con sólo 17 diputados, Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos se ha convertido en el árbitro político en Madrid. Y ahora, en la llave del Gobierno.

–Desde que se conoció el escándalo del supuesto máster falso de Cifuentes, Ciudadanos ha estado haciendo un ejercicio de funambulismo político.

Ha sido más un ejercicio de responsabilidad; lo fácil es hacer lo que ha hecho el PSOE y Podemos: a las primeras de cambio hacer una moción de censura para intentar moverle la silla a la señora Cifuentes y ponerse ellos, que es por lo que están en política. Nosotros tenemos un papel de más responsabilidad: con nuestros 17 escaños estamos permitiendo que gobierne la señora Cifuentes, y por eso tenemos que ser también más contundentes a la hora de pedir explicaciones. Cuando hemos comprobado que no hay una voluntad por el PP de conocer la verdad, que lo que querían era dilatar todo este asunto en el tiempo, y que por ellos lo cerrarían, pedimos la dimisión de la presidenta regional.

–Ustedes no tenían claro que fuera todo cierto, tenían dudas.

–Porque al final te encuentras con dos versiones que son contradictorias, y las dos partes ponen sobre la mesa pruebas: la señora Cifuentes, documentos aparentemente veraces, algunos con sello oficial; y otros, los que presentan los medios, también con pruebas. Nos faltaba una tercera pata, la explicación de los hechos que tenía que hacer la universidad. Y además pensamos que la Asamblea de Madrid tiene que tener una comisión de investigación. Al PP le dimos 48 horas de margen el sábado para aceptarla; nos presentaron una alternativa que lo que buscaba era poner el ventilador. Por eso tomamos la decisión, que es valiente, de pedir la dimisión de Cifuentes.

–Es una decisión valiente si están dispuestos a llevarla a cabo.

–Nosotros siempre adoptamos decisiones valientes: simplemente el hecho de que surgiera Cs hace 14 años fue valiente; y lo fue estar 10 años haciendo frente al nacionalismo en Cataluña. Y en esta decisión también hemos sido valientes.

–¿Pero van a ir hasta el final?

–Si, ayer lo dijimos y vimos cómo el PP, una vez anunciada la dimisión, parece que reaccionaba. Después de 20 días de echar balones fuera, cuando ven que está en peligro su sillón, piden recomponer la situación. Bueno, pues ya no hay tiempo de recomponer nada, lo que hay que hacer es buscar una alternativa a Cifuentes para pasar página cuanto antes.

–¿Se está buscando ya esta alternativa?¿Se está hablando de nombres?

–En Génova ya están buscando nombres y en privado, miembros del PP, reconocen que están buscando alternativas a Cifuentes. Eso es una decisión que tienen que tomar ellos internamente. Pero tendrá que cumplir unos mínimos: estoy seguro de que entre los 48 diputados del PP habrá alguno que no tenga sospecha ni de que vaya a ser imputado en los próximos meses ni de que haya falsificado un currículum.

–¿Dan por hecho que el PP va a aceptar su propuesta?

–No lo sé. Me parece lo más sensato.

–El PP de Madrid ahora ha sido retirado de la operación. ¿Es una desautorización del PP de Madrid?

–Supongo que la dirección nacional del PP ha tomado las riendas porque aquí en la Comunidad no se fian de lo que pueda hacer la señora Cifuentes, y han decidido intervenir desde el partido. Todo lo contratrio que en nuestro caso, donde todo se hace de forma coordinada y en permanente contacto con el partido a nivel nacional.

–¿Eso significa que habla usted con el señor Villegas para saber qué habla con el señor Maíllo?

–Y con Rivera... Estamos permanentemente contectados.

–Y por esa conexión que tienen, ¿cree que va a ser una negociación larga, corta, exprés...?

–Depende fundamentalmente del PP. Si tienen voluntad y quieren pasar página cuanto antes, les pediría que nos ahorraran todos estos días.

–¿Qué pasa si hay moción de censura antes de que se acabe el plazo que le han dado a Cifuentes?

–El PP tendrá que decidir qué hacer. Ellos tienen la última palabra. Si Cifuentes dimite antes de la moción de censura, la moción decae.

–¿Y si no dimite?

–Contemplamos todos los escenarios, incluido apoyar la moción de censura.

–¿Y también contemplan el escenario de no apoyarla, y que ella se mantenga para ver si llegan a acuerdo?

–No contemplamos que si Cifuentes no se va, no haya consecuencias políticas: el PP perderá el Gobierno. Pero pensamos que no es la opción más sensata a día de hoy. Firmamos el pacto de investidura con Cifuentes, y hemos perdido la confianza en ella, por eso le pedimos a la lista más votada que presente una alternativa. Si el PP quiere proteger a Cifuentes a toda costa, y se parapeta y la atrincheran en la Puerta del Sol, tienen que ser conscientes de que van a perder el gobierno. Pero espero no tener que llegar hasta allí.

–¿Apoyará la moción entonces?

–Hablaremos con el resto de formaciones políticas y lo que tengo seguro es que si Cifuentes no se va, el PP no gobierna en Madrid.

–¿Por qué le cuesta tanto responder a esa pregunta?

–Pues porque me parece que es un escenario todavía muy lejano. Me gustaría que la presidenta regional diera un paso a un lado y que lo haga lo antes posible para que antes de que acabe el mes de abril, pudiera tener un presidente nombrado que pueda ocuparse de los asuntos cotidianos del gobierno hasta 2019.

–Ángel Garrido ha dicho que no cree que Cs apoye la moción y permita un gobierno de izquierda radical en Madrid, y que eso sería «una desgracia absoluta» para Madrid.

–Lo que es una desgracia absoluta es ver cómo la imagen de la universidad se ve afectada, cómo alguien se parapeta en Sol y no da explicaciones sólo por defender su sillón... Evidentemente, nunca vamos a permitir que en la Comunidad de Madrid haya un gobierno de izquierda radical. Es más, vamos a trabajar para que el PP ofrezca una alternativa a la señora Cifuentes. Depende de ellos lo que pueda pasar.

–¿Qué le parece Ángel Gabilondo? ¿Le ve presidiendo un gobierno de izquierda radical?

–Yo no le veo muy radical al señor Gabilondo. Le diría que no se obsesione con la presidencia y con esa moción de censura, que les veo demasiado precipitados desde el primer momento. Me llama la atención que el PSOE corra tanto para presentar una moción de censura aquí en la Asamblea de Madrid y no haya hecho nada para presentar otra equivalente en el Ayuntamiento, cuando allí hay tres concejales imputados: dos por malversación de fondos públicos y delitos societarios, y una por delitos de odio.

–¿Si hay moción de censura, el gobierno que resulte será capaz de negociar algo?

–Eso es algo a lo que estamos acostumbrados en estos últimos tres años: hemos sacado leyes con el PSOE y con Podemos, otras con el PP... la aritmética parlamentaria nos ha permitido jugar.

–Eso dice el PP, que ustdes han votado el 68% de las veces con el PSOE.

–El PP opinará lo que quiera, pero es verdad que la actividad parlamentaria del grupo popular ha sido muy inferior a la del resto de grupos. Apoyamos las iniciativas que suponen beneficio para los madrileños.

–¿Usted cree que Cifuentes cursó ese máster?

–No, tengo serias dudas. Las versiones que da son muy inverosímiles, y cuando no tienes nada que ocultar, el mismo día zanjas la cuestión. Y estoy convencido de que no es el único caso.