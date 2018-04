Detenido por lanzar una viga contra un autobús de la EMT tras una discusión de tráfico El listón de madera ha atravesado la luna a la altura de la posición del conductor, que ha resultado herido con cortes en cara y manos

M. J. Álvarez

Una discusión de tráfico ha acabado esta mañana con la luna de un autobús de la EMT atravesada por una viga de madera. Los hechos se han producido a primera hora de este viernes tras un golpe de chapa entre el autobús municipal y un vehículo en la calle de Batalla del Salado. Según relatan fuentes de la compañía de transportes el conductor del coche se ha bajado para insultar y agredir al chófer municipal de la línea 19. Este se ha visto obligado a accionar el mecanismo de emergencia para bloquear las puertas y garantizar su seguridad y la de los viajeros que iban a bordo. Tras una breve discusión inicial, el autobús ha proseguido su marcha.

«He accedido a parar en Legazpi y ver si le había hecho algo. Al llegar a la parada de la plaza de la Beata María Ana de Jesús para descargar a los viajeros se ha puesto delante amenazándome. Estaba muy alterado y he pedido que llamaran a la Policía. Después de eso le he sacado foto a él, que estaba al lado del coche. He tenido que cerrar la ventanilla porque ha venido como un energúmeno dando golpes en la ventana para intentar romperla. Me ha amenazado y se ha ido. Cuando bajaba por el carril reversible hacia Legazpi estaba escondido detrás de un árbol con la viga de madera y me la ha lanzado atravesando la luna», ha relatado a los agentes el conductor, según los testigos.

Agentes de la Unidad de Distrito de Arganzuela se dirigieron a la confluencia de la calle Enrique Trompeta con el Paseo de la Chopera, por la agresión a un conductor de la Línea 19 de la EMT. «Al llegar al lugar de los hechos se encontraron con una escena aterradora, un tablón de más de un metro de largo y de una anchura aproximada de 7 por 7 centímetros atravesaba parte de la luna delantera de un autobús por la zona donde se sienta el conductor. Este se encontraba muy nervioso, presentaba cortes en la cara y en las manos por los cristales que salieron despedidos por el impacto», ha explicado la Policía Municipal en las redes sociales.

Una vez atendido por Samur y encontrándose más tranquilo, informó a los policías que cuando circulaba por la calle Batalla de Salado, un individuo había empezado a increparle porque, al parecer, al paso del autobús había golpeado a su vehículo, hecho desmentido por el lesionado, produciéndose entonces una fuerte discusión entre ambos. Con posterioridad abandonan el lugar y al llegar al lugar de los hechos, ve como el conductor con el que había tenido la discusión le lanzaba un tablón de grandes dimensiones, incrustándose en la luna delantera.

«Visionando las fotos que hace las cámaras instaladas en los autobuses de la EMT, se consiguió la matrícula del vehículo y los datos de la propiedad a través de la emisora central. A continuación, los agentes se personaron en el domicilio de la titular, saliendo voluntariamente al rellano de la escalera su hijo, que coincidía con las características aportadas por el lesionado y los testigos. En ese momento se procede a su detención, informándole de los derechos que le asisten y siendo trasladado a dependencias policiales», relatan fuentes policiales.