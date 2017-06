Historias de una jornada nudista en la piscina de la Casa de Campo

Unos iban a bañarse sin más, otros a celebrar la libertad de poder hacerlo desnudo, pero en cualquier caso, mejor o peor informados, miles de bañistas colapsaron ayer la piscina de Lago de la Casa de Campo en el «día del nudista».

Esta iniciativa, surgida a raíz de un convenio suscrito entre la Asociación para el Desarrollo del Naturismo (ADN) y el Ayuntamiento de Madrid en 2002 (aunque no se puso realmente en marcha hasta el verano de 2010, en las instalaciones de José María Cagigal), permitió a los usuarios la opción de acudir con o sin bañador tanto en las piscinas del recinto como en las superficies contiguas, desde la hora de apertura (las 11h) hasta la de cierre (21h).

Aunque todos los bañistas eran advertidos de la iniciativa antes de comprar su entrada en taquilla, muchos se habían desplazado hasta allí cargados de sombrillas y neveras sin tener la menor idea de lo que se iban a encontrar. «A mí personalmente no me molesta, pero deberían haber informado mejor con anterioridad porque los que venimos con niños pequeños podemos no estar cómodos con este panorama», decía una madre en la cola de acceso. «En algunos casos venimos con hijos de amigos nuestros, que ni siquiera sabemos si estarán de acuerdo en que entremos habiendo nudistas», comentaba una pareja joven unos metros más atrás.

El calor sofocante que hizo este domingo sin duda fue otro factor que explica la afluencia masiva de visitantes que recibieron estas instalaciones municipales, pero éste terminó convirtiéndose en un elemento disuasorio por momentos, ya que la larga espera bajo el sol se hizo insoportable para muchos, que o bien se turnaban buscando refugio bajo la sombra de los árboles o bien optaban por marcharse a casa. «No merece la pena tenerlos dos horas aquí para darse un baño», decía un padre de dos niños visiblemente cansados de esperar. «Si sé que iba a encontrarme con una cola que llega hasta la carretera de Extremadura me quedo en mi casa con el ventilador», se lamentaba otro bañista.

Un éxito

Sin embargo, los visitantes que celebraban un día de reivindicación vieron este colapso del aforo como «una clarísima señal de éxito de la convocatoria, y un clamor a las autoridades para que por fin se decidan a otorgarnos un día a la semana dedicado al nudismo en Madrid, o incluso piscinas municipales exclusivamente dedicadas a él».

La primera jornada nudista en la piscina de Lago se celebró en septiembre de 2015, en lo que se llamó «día del bañador opcional», y el año pasado tuvo lugar en la piscina municipal de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela. Según el portavoz de la Federación Española de Naturismo (FEN) y la Asociación para el Desarrollo del Naturismo, Ismael Rodrigo, el objetivo de estas jornadas es «promover en la ciudadanía la normalización del nudismo», así como «intentar que la gente reflexione un poco más acerca de la desnudez del cuerpo humano». Rodrigo asegura que «la gran mayoría de la gente recibe este tipo de iniciativas con mucha tolerancia», y espera que poco a poco las autoridades «actúen en consecuencia y den más pasos en este sentido».

Un «finde» de desnudez

Además de con el «día del nudista» en la piscina de Lago, el naturismo ha tomado la ciudad de Madrid en un fin de semana de lo más reivindicativo. El sábado, una carrera de bicis «ciclonudista» arrancó el mediodía desde la plaza de Cibeles, en la que se denunció públicamente «la vulnerabilidad de los ciclistas ante la agresividad del tráfico». Y al finalizar la marcha, muchos de sus participantes se desplazaron al Parque de La Cornisa para participar en un picnic nudista que arrancó a las tres de la tarde.

En la Casa de Campo, la pasión por el desnudo fue un poco más allá en el Pabellón de Cristal, que durante tres días ha acogido el Salón Erótico de Madrid. Esta feria nunca vista en la capital ha recibido a cientos de curiosos que se han acercado a ver sus más de sesenta expositores y a los más de ciento cincuenta artistas participantes.