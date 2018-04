Del «yo hice el máster» al «ya no lo quiero»: la huida hacia adelante de Cifuentes La evolución de la actitud y las explicaciones de Cifuentes sobre su máster desde que se destapó la polémica el 21 de marzo

Sara Medialdea

Apenas ha pasado un mes desde que se destapó la polémica respecto al máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos en que se matriculó Cristina Cifuentes. Desde entonces, la jefa del Ejecutivo regional ha dado varias versiones sobre los hechos, en diferentes escenarios, y con variaciones que van quedando en evidencia con el paso del tiempo.

- 21 de marzo: La noticia de que Cifuentes tiene un máster en el que pudieron haberse falsificado dos calificaciones salta a través de la información publicada por eldiario.es. Automáticamente, se produce un «cerrojazo» informativo en la Comunidad de Madrid, y la presidenta, en otras ocasiones proclive a explicarse ante los medios, prefiere guardar silencio durante prácticamente toda la jornada. La presión mediática es brutal, pero ni ella ni su equipo dan razones sobre lo ocurrido hasta las ocho y media de la tarde.

En ese momento, se hace llegar a todos los medios un comunicado -donde no aparece el membrete oficial de la Comunidad y que no está firmado- en el que se manifiesta que la información aportada no se corresponde con los documentos oficiales, se niegan irregularidades y se insiste en que en las explicaciones dadas desde el rectorado esa misma mañana seis profesores de prestigio han comprometido su credibilidad y su carrera al afirmar que todo era correcto con el máster. El comunicado se acompaña de copias de una serie de documentos de la Universidad sobre el pago de la matrícula, las notas y el acta de las tres profesoras que supuestamente evaluaron el trabajo de fin de grado.

Cifuentes acude esa noche a dos medios de comunicación: Onda Cero y TreceTV, y en ambos concede entrevistas donde insiste en que no ha habido ninguna irregularidad en su máster, que todo está en regla. Al filo de las doce y media de la noche, se graba un vídeo para las redes sociales en su despacho de la Real Casa de Correos, donde por un tiempo de cuatro largos minutos vuelve a repetir los argumentos que ya se habían incluido en el comunicado oficial, y muestra el acta del tribunal de su trabajo de fin de grado al tiempo que recuerda: «No me voy, me quedo».

- 22 de marzo: en el pleno de la Asamblea de Madrid, a Cifuentes no le queda más remedio que responder a las preguntas de control de la oposición, en las que Ciudadanos y Podemos deslizan referencias a su máster. Los pasillos de la Cámara regional están abarrotados de cámaras de televisión y fotógrafos, que persiguen a la presidenta cada vez que se levanta de su escaño para acudir a su despacho. Ella evita hacer declaraciones.

- 23 de marzo: la presidenta Cifuentes suspende su comparecencia a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares. En su entorno alegan que se encuentra en cama con gripe. No tiene ninguna otra aparición pública durante todo el fin de semana.

- 26 de marzo: comité ejecutivo del PP regional, en la calle Génova. Cifuentes opta por seguir el «modelo Rajoy» y permite que su comparecencia ante los miembros de su equipo sea transmitido en directo por un plasma en la sala de prensa donde la esperan decenas de periodistas. En esta ocasión, vuelve a explicar que todo es correcto en su máster, que no recibió trato de favor, e insinúa que estas acusaciones son el precio que está pagando por «levantar las alfombras» en el partido. Anuncia una querella contra los periodistas que dieron en primicia la noticia de su máster.

- 27 de marzo: por primera vez desde que es presidenta, Cifuentes no celebra consejo de gobierno. Lo explican alegando que es Semana Santa, aunque en las anteriores si se celebró. Su presencia mediática es inexistente durante todos estos días.

- 4 de abril: se celebra la comparecencia de Cifuentes ante la Asamblea, forzada por la oposición, para dar explicaciones sobre su máster. Ella argumenta que todo es correcto, vuelve a mostrar los papeles que según ella justifican su máster pero ya no muestra que ese mismo día se ha sabido que había sido «reconstruida» y que tenía firmas falsas. Al terminar la comparecencia, da una rueda de prensa -la primera desde el inicio del escándalo- en la que reitera su inocencia, aporta un certificado oficial de sus calificaciones expedido por la universidad y reconoce que no fue a clase ni a los exámenes porque así lo acordó con los profesores. Afirma además que defendió su trabajo de fin de máster presencialmente en el campus de Vicálvaro el 2 de julio durante unos 15 minutos. Al finalizar, el PSOE anuncia una moción de censura contra ella.

- 5 de abril: El rector de la Universidad Rey Juan Carlos anuncia que eleva el caso a la Fiscalía ante la aparición de «indicios de delitos». La presidenta Cifuentes realiza unas declaraciones en los pasillos de la Asamblea, donde se está celebrando pleno ordinario, en los que indica que se alegra de la medida y recuerda que ella fue «la primera» en llevar el asunto a los tribunales.

- 6 de abril: Cifuentes viaja a Sevilla para participar en la Convención Nacional del PP en la que se quiere relanzar al partido frente al avance en las encuestas de Ciudadanos. Cuando llega, le informan que el rector de la Rey Juan Carlos ha dado una rueda de prensa para explicar la investigación en marcha, en la que afirma que «no consta» en la universidad que se hubiera entregado el trabajo fin de máster. Toda la convención se centra en la polémica, para disgusto de los populares. Cifuentes insiste en su inocencia, y recibe el apoyo de la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, que llama a «defender a los nuestros».

- 11 de abril: El entorno de Cifuentes mueve ficha y avanza que la presidenta sólo dimitirá «si se lo pide Rajoy». Malestar en la dirección nacional por poner al presidente en el centro del foco. Cifuentes sigue sin aparecer en público.

- 17 de abril: La presidenta regional renuncia por carta al máster, y da una rueda de prensa donde explica que «no lo quiero» porque«no me aporta nada». Aunque mantiene que no hubo irregularidades, en la carta y en sus palabras reconoce trato de favor -«facilidades» para aprobar-. Se niega a responder a las preguntas sobre si mantiene que acudió a Vicálvaro a examinarse de su trabajo fin de máster porque afirma que no desea «alimentar la polémica» y porque ya ha dado «suficientes explicaciones». Insiste en que no va a dimitir porque «no hay motivos».