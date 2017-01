Hacienda tumba el Plan Económico Financiero de Carmena para 2016 y 2017

El Ministerio de Hacienda no ha aprobado el Plan Económico-Financiero (PEF) presentado por el Ayuntamiento de Madrid al considerar que «no implementa las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales», una decisión a la que responde el Gobierno municipal considerando «cumplimentada la exigencia realizada por el Ministerio» ya que ya procedió al acuerdo de no disponibilidad de crédito y efectuado la correspondiente retención en el ejercicio 2016, han informado fuentes municipales a Europa Press.

La Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública comunicó ayer al Ayuntamiento su decisión de no aprobar el PEF. Dado que considera «cumplimentada la exigencia realizada por el Ministerio», el Ayuntamiento subraya que seguirá defendiendo sus políticas de incremento de gasto social e inversión en el marco de estabilidad presupuestaria y reducción del endeudamiento que ha demostrado en este último año y medio de gobierno.

En el año 2015 el Ayuntamiento de Madrid no cumplió la regla de gasto por 17 millones de euros debido a la devolución parcial de la paga extra a los funcionarios, que no se pagó por decisión del gobierno en el año 2012, han recordado las mismas fuentes.

Para solventar esa situación y siguiendo las indicaciones legalmente establecidas, el Ayuntamiento de Madrid elaboró un Plan Económico-Financiero referente a 2016 y 2017 proponiendo una interpretación de la Regla de Gasto que permitiese al Consistorio incrementar las inversiones necesarias para la ciudad.

Ofrecía en ese plan las garantías de seguir registrando superávit y reduciendo a buen ritmo la deuda. El documento fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento del 28 de septiembre de 2016 con los votos favorables de Ahora Madrid y PSOE. El pasado mes de diciembre el Ayuntamiento aportó una extensa documentación adicional al Plan (con 400 páginas de informes y anexos que completaban el expediente), tal y como había solicitado el Ministerio de Hacienda.