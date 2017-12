Guía para moverte por el centro de Madrid tras el cierre de la Gran Vía El mapa se muestra los aparcamientos públicos de la zona, los puntos con control policial, las vías con restricción de acceso y los recorridos alternativos

L. A.

Si te acercas al centro de Madrid a partir del 1 de diciembre será mejor que lo hagas como peatón ya que son numerosas las restricciones al tráfico que habrá en la zona. Así, en la Gran Vía se ha ampliado en 5.400 metros cuadrados el espacio para los viandantes en detrimento del dedicado a los conductores.

De este modo, los peatones ganan a la actual calzada dos carriles, uno en cada sentido, de los seis con los que cuenta actualmente la calle. Los cuatro carriles restantes enfocados a conductores estarán limitados a 30 kilómetros por hora, y se dividirán en un carril 'bus-taxi-moto' y otro ciclocarril compartido entre vehículos a motor y bicis por sentido. Asimismo, tal y como se ilustra con una línea roja en el mapa superior, también habrá limitaciones en el acceso de vehículos a la Puerta del Sol y a las calles Mayor y Atocha.

Además, si las condiciones de saturación son altas, se podrán efectuar restricciones o cortes puntuales al tráfico en los tramos presentados en naranja en el mapa. Estas zonas comprenden parte de la calle Segovia -entre Ronda de Segovia y Puerta Cerrada-, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia -desde Carlos V hasta Embajadores-, Ronda de Toledo hasta Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco y Calle Bailén hasta Plaza de España.

Esto no no quiere decir que no puedas entrar con tu coche en estas calles, pero sólo lo podrás hacer para dirigirte a alguno de los aparcamientos públicos que se encuentran en la zona (marcados con una «P» azul en el mapa). Para establecer un control, habrá dispositivos policiales de acceso en la plaza de España, Cibeles, Independencia, Cánovas del Castillo (Neptuno), glorietas del Emperador Carlos V, Puerta de Toledo, plaza de San Francisco El Grande y calle Mayor con Bailén (todos ellos están indicados con un círculo gris en el mapa superior).

¿Cuándo estarán vigentes las restricciones?

La duración de las restricciones será desde el día 1 de diciembre hasta el 7 de enero de manera alternativa, coincidiendo con los fines de semana (incluido el viernes), el puente de diciembre y el periodo de vacaciones escolares de Navidad.

Alternativas para moverte en coche por Madrid

En el mapa superior te ofrecemos, indicado con una línea verde, el recorrido alternativo que podrías realizar si quieres evitar los controles de tráfico y las zonas restringidas. Imaginemos que necesitas ir en coche de Moncloa al Museo del Prado, en tal caso, en vez de bajar la Calle Princesa y cruzar la Gran Vía, podrías tomar la calle Alberto Aguilera, continuar por la Calle Sagasta y la Calle Génova hasta el Paseo del Prado.

Del mismo modo, para evitar vías como la Ronda de Toledo o la Calle Bailén, la mejor alternativa será que tomes el Paseo de Santa María de la Cabeza y recorrer la M-30 sur.

Excepciones

Si resides en la zona, no te preocupes, porque no te verás afectado por las restricciones. Igualmente, si te alojas en alguno de los hoteles del centro, podrás acceder a ellos con el coche. Tampoco se verán afectados por las restricciones los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) y otros con origen, destino o parada en la zona; las personas con movilidad reducida, los servicios públicos o de emergencias y los suministros a farmacias, las motos, las bicicletas, los taxis, los vehículos VTC con servicio contratado en la zona, los automóviles CERO, el reparto postal y los vehículos de reparaciones en la zona de agua, gas, electricidad, etc.

Mejor, en transporte público

La recomendación del Ayuntamiento de Madrid es utilizar el transporte público para ir al centro de la ciudad, especialmente en estas fechas. Puedes optar tanto por la red de Metro, que cuenta con numerosas paradas en el centro (indicadas de manera destacada en el mapa superior), como por tomar el autobús, que verá reforzado su servicio con 40 autobuses más, un 25% más que el año pasado.

Y después del 7 de enero...

Toma nota porque esto continúa, al menos en la Calle Gran Vía, ya que con el dispositivo de Navidad el Ayuntamiento pretende dar inicio reconvertir la calle, que será reformada para dar más espacio al peatón. De esta forma, se mantendrá la configuración de Navidad, con dos carriles por sentido para la circulación de vehículos.