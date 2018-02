Guía para entender qué sucede con los presupuestos de 2018 para Madrid

El incumplimiento reiterado de la regla de gasto por parte del Ayuntamiento que dirige Ahora Madrid culminó con la tutela de sus cuentas por parte del Ministerio de Hacienda en noviembre. Para levantar la medida debía cumplir la ley y presentar un PEF ajustado. El sector más crítico de la formación, encabezado por el ex delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato , se oponía a claudicar con las órdenes de Montoro. El ala más moderado, el que representa Manuela Carmena, se impuso y acató la norma aprobando un nuevo PEF en diciembre. Este hecho rompió al equipo de Gobierno. Los rebeldes se oponen a apoyar unas cuentas recortadas por ese plan económico. El PSOE tampoco quería ese PEF y además reclama el apoyo a las cuentas de todos los concejales de Ahora Madrid.

¿Son las Inversiones Financieramente Sostenibles la solución?

Rommy Arce, Montserrat Galcerán charlan con Javier Barbero mientras Jorge García Castaño mira el móvil - MAYA BALANYÀ

No. El Ministerio de Hacienda ya le ha tumbado esta estrategia. Las IFS además no pueden convertirse en gasto corriente. Y lo más importante, ningún ayuntamiento español tiene aseguradas en este momento esta partida, ya que necesitan autorización anual y depende de la aprobación de los Presupuestos Generales mediante una disposición adicional. En caso de que las cuentas nacionales no salgan adelante, el Gobierno de la Nación tiene que aprobar un Real Decreto para ello. El presidente de la FEMP ha exigido que en el mismo se desbloquee el superávit de todos los ayuntamientos.