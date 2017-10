Gresca en el Pleno por las acusaciones de «xenofobia» a una edil de Cs y de «grupo violento» a Ahora Madrid El equipo de Gobierno municipal y Cs se exigen disculpas mutuamente y se monta el revuelo

Se esperaba. En cualquier momento se iba a producir el conato de incendio entre la bancada de Ciudadanos y Ahora Madrid. La declaración de la concejal del partido naranja Silvia Saavedra en la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Transparencia hace dos viernes a la edil de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, de que había venido de Perú y «adquirió la nacionalidad para cargarse España» era una bomba de relojería en el Pleno del Ayuntamiento. En la pregunta número 6 del orden del día, la portavoz de Cs, Begoña Villacís, ha instado a la alcaldesa a pronunciarse sobre si consideraba cumplidos los acuerdos adoptados por el Pleno el pasado mes de septiembre por los que mostraba su apoyo a todos los funcionarios, concejales y alcaldes de Cataluna que estan sufriendo coacciones por mostrarse contrarios a la vulneracion de las leyes y la Constitucion. Con esta percha, la portavoz municipal, Rita Maestre, ha sido la que ha intervenido y ha sacado a relucir las palabras de Saavedra exigiéndole disculpas por sus afirmaciones «xenófobas». Sus palabras han sonado como dinamita para Ciudadanos.

La edil aludida ha pedido a la portavoz que se retractara y ha solicitado la palabra a la alcaldesa, pero la regidora se ha confundido y se la ha vuelto a dar a su portavoz. Maestre ha reiterado sus afirmaciones: «He dicho que dirigió usted una serie de comentarios y afirmaciones xenófobas hacia la concejal Rommy Arce, la que tiene que retractarse es usted. Yo le estoy esperando»

Saavedra se ha levantado y ha pedido una y otra vez hablar en el Pleno. La alcaldesa no cedía y hasta el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Luis Martínez-Almeida ha intercedido: «¿Pero por qué se la da a la señora Maestre y no a la señora Saavedra?». «Ya ha tenido la posibilidad de ser escuchada», trataba de zanjar Carmena; «pero que yo no he hablado», protestaba Saavedra. «Pero por favor, señora alcaldesa, es la única vez que en este Pleno se ha insultado a una persona y no se la ha dejado intervenir, por favor, señora alcaldesa», ha vuelto a recriminar la edil. Finalmente, la alcaldesa ha dejado que se expresara. Saavedra ha echado más leña al fuego:

«Me han tenido que reforzar la seguridad»

«Señora, Maestre, señores de Ahora Madrid, voy a aclarar lo que dije en la comisión que ustedes han tergiversado voluntariamente. Quise decir que todos los españoles que viven en España respeten su país, nacidos en Sevilla, en Londres, en Málaga, respeten su país, la Constitución. Y todos los españoles nacidos en Córdoba, Baleares y Lérida que no respeten la Constitución no tendrán mi respeto. Y a eso me refería. Solo lucho por un uso debido de los locales públicos, que están haciendo un uso ideologizado, un uso para causas que atentan con nuestro país y nuestra Constitución y ustedes señores de Ahora Madrid, sí que me han insultado directamente y han orquestado una campaña de odio metiéndose contra mí y contra mi familia, que es intolerable, incitando al odio y a la violencia, que me han tenido que reforzar la seguridad. Señores de Ahora Madrid, que son ustedes un grupo violento».

Tras sus manifestaciones, toda la bancada de Ahora Madrid le ha reprochado sus palabras a viva voz mientras le lanzaba aspavientos. Carmena le ha llamado al orden: «Señora Saavedra, usted misma ha caído en lo que usted critica. No puede usted tildar por la gravedad que tiene sus expresiones nada menos que a todo un grupo municipal de este Ayuntamiento, y que es del Gobierno, como un grupo violento».

Maestre ha vuelto a la carga exigiéndole, no una, sino dos disculpas: «La primera, que retire sus comentarios xenófobos, que aún no ha retirado, y la segunda que nos pida perdón por habernos acusado de ser un grupo violento». La regidora ha terminado el episodio tirando de las orejas a los grupos de la oposición: «Yo hace tiempo les dije que era un mal camino. Ya ven a lo que nos lleva. No sigamos por ese camino. Nunca desacrediten a ninguno de los miembros que formamos el Ayuntamiento de Madrid».