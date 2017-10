Granados pide al juez que impute a Aguirre, Cifuentes y González El ex secretario del PP de Madrid solicita que se investigue además a otras once personas de su partido

El ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica que cite como investigados, y no como testigos, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a sus antecesores Ignacio González y Esperanza Aguirre.

Así consta en un escrito de la representación legal de Granados dirigido al juez Manuel García Castellón, al que solicita que también cite como investigadas (antes imputadas) a otras once personas, informa Efe. En el caso de Aguirre, lo justifica por los informes relacionados con la financiación de los gastos de campaña de las elecciones autonómicas de los años 2007 y 2011 y de las generales de 2008.

En el caso de Cifuentes, cree la defensa de Granados que debe ser investigada también en relación a la financiación de las campañas del PP de esos comicios, ya que desde 2004 a 2008 fue secretaria de Policía Territorial del partido y para las elecciones de 2007 fue además responsable de movilización de la campaña de esa fuerza política. Para su sucesor en el cargo en el partido, Borja Sarasola, también pide la imputación.

Por lo que se refiere al ex presidente regional Ignacio González, ahora encarcelado por el caso Lezo, Granado pide que se le investigues como director de campaña del PP de Madrid.

Varios ex consejeros

Otros políticos populares para los que el ex secretario general de este partido solicita la investigación son el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, la exconsejera de Educación Lucía Figar, la exresponsable de Servicios Sociales Gador Óngil, el expresidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echeverría, o el actual consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo. Asimismo, relaciona a los ex consejeros Jaime González Taboada, Mariano Zabía, Beatriz Elorriaga e Isabel Mariño y al ex viceconsejero Manuel Beltrán.

Francisco Granados quedó en libertad en junio, después de casi tres años de prisión, tras quedar constituida la fianza hipotecaria con los bienes depositados como aval por sus familiares y cuyo valor duplicaba la cantidad de 400.000 euros que le exigió el juez.