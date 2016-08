Ganemos critica el plan de la Policía contra la venta ambulante

La colectivo municipalista Ganemos Madrid, que junto a Podemos configuró Ahora Madrid, ha criticado este martes el plan para reforzar la actuación de la Policía Municipal contra la venta ambulante en la calle, al tiempo que han pedido medidas socioeconómicas para los manteros.

Ganemos ha colgado este martes en su cuenta de Twitter varios tuis con fotos y la etiqueta #conlosmanteros como «Para poder pagar impuestos se necesitan derechos sociales. Sobrevivir no es delito». En otro se pregunta «¿qué sentido tiene mantener una pancarta de #WelcomeRefugees mientras se hostiga a estos vendedores ambulantes?», en alusión a la pancarta que exhibe la sede del Ayuntamiento.

En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de Ganemos Madrid, José Enrique García, ha explicado que estos mensajes «no quieren crear bronca» con el equipo municipal de Ahora Madrid, sino exponer que no están de acuerdo con las medidas «represivas» de la Policía Municipal como vía para solucionar el problema de la venta ambulante en las calles.

José Enrique García considera que el denominado «plan de choque» contra la venta ambulante «criminaliza» a un colectivo que no tiene otras oportunidades para ganarse la vida.

Otras críticas de Ganemos

Estas críticas de Ganemos Madrid se suman a las formuladas la semana pasada contra la no remunicipalización del servicio de recogida de basuras por parte del Ayuntamiento. «Es una medida que contemplaba el programa electoral, como otras que no se han puesto en marcha y son viables y para nada utópicas. Hay muchos miedos en Ahora Madrid porque no tiene mayoría absoluta», han señalado.

El colectivo municipalista celebrará unas jornadas a finales de septiembre, en el que debatirán asuntos centrales de la política municipal, analizando los logros y los fracasos de este primer año de Gobierno, así como las expectativas y los proyectos a realizar.