Gabilondo no ve en riesgo el pacto PP-Cs: «Cifuentes y Aguado se encontrarán»

El portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Ángel Gabilondo, no cree que esté en riesgo el acuerdo entre el PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, pese a los últimos desencuentros: «Cifuentes y Aguado se encontrarán; cuando llegan los presupuestos, votan juntos».

El líder socialista, que esta mañana ha participado en un desayuno informativo del Forum Nueva Economía, está convencido de que todos los partidos «tendrán buenos candidatos» en las elecciones autonómicas , aunque descartó que vaya a existir una coalición entre PSOE y Podemos. De hecho, ha querido diferenciar: «Nosotros no somos Podemos; los respetamos y apreciamos pero somos un proyecto distinto».

No cree Gabilondo que el pacto entre Ahora Madrid y PSOE en el Ayuntamiento de Madrid peligre a causa de la imputación de los concejales Mayer y Sánchez Mato, pero avisa que «pactar también es ser exigente y pedir las explicaciones y las coherencias debidas».

Gabilondo, a quien Cristina Narbona ha definido como «independiente pero no indiferente» y un político «que dignifica la vida pública», se ha referido a los «aspectos insostenibles, ética y políticamente» de la Comunidad de Madrid. La principal, la desigualdad: ha aportado datos como ese 21,7 por ciento de pobreza, «la tasa más alta de los últimos 9 años», o los más de 700.000 personas «con salarios de menos de 750 euros al mes».

Ha planteado el portavoz del PSOE en la Asamblea un «nuevo estatuto de autonomía» que de respuesta al «debilitamiento de lo público», y políticas que afronten «que dos de cada diez contratos firmados duran menos de una semana, y uno de cada dos jóvenes está en paro». Por estas razones, Gabilondo ha pedido «una economía con corazón, con dimensión social».

Tras afirmar que «la cultura ha sido históricamente maltratada en Madrid», pide aprovechar la potencialidad de Madrid en este campo y promover una oferta «que no sea sólo para unos pocos». Y, cómo no, se ha referido a la corrupción advirtiendo que no es algo «puntual», sino «un modo de entender la política que ha penetrado en la Comunidad creando, presuntamente, estructuras».