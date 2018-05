«Fuera del barrio, primer aviso»: atacan de madrugada varias casas de apuestas en Moratalaz La acción vandálica fue orquestada por una organización juvenil de extrema izquierda, que en las últimas fiestas del distrito contó con una caseta cedida por el Ayuntamiento

Aitor Santos Moya

Varias de las casas de apuestas que alberga el distrito de Moratalaz –un total de cuatro– amanecieron ayer con pintadas amenazantes, en una operación perfectamente orquestada y cuyo resultado fue difundido a través de las redes sociales. Detrás de las soflamas, entre las que se pudo leer «Con Moratalaz no se juega», «Fuera del barrio, primer aviso» o «Con la juventud obrera no se juega», estaría una organización juvenil de extrema izquierda que responde al nombre de Moratalaz Despierta.

Bajo el hastag #ConMoratalazNoSeJuega, el grupúsculo divulgó ayer las imágenes del ataque contra locales de Sportium, Codere, Juegging y El Dorado. Tras anunciar en su página web una campaña «contra el aumento de salas de apuestas en Moratalaz», es ahora cuando han decidido pasar de la teoría a la práctica y acometer un primer acto vandálico. En un escrito, publicado semanas atrás, Moratalaz Despierta denuncia que «mientras se cierran comercios por todo el distrito, el número de casas de apuestas se dispara; aunmentando entre 2013 y 2017 en un 66%». Subraya, además, que para este año «está prevista la apertura de dos más» y señaliza sus localizaciones por medio de un mapa interactivo.

Lejos de agradar al vecindario, las pintadas han generado una corriente de indignación. «Si van contra las casas de apuestas porque generan ludopatía, ¿habría que ir también a por los bares porque salen de ahí algunos alcohólicos?», se cuestiona un joven, cansado de la hipocresía moral de ciertos discursos. «Si cumplen la legalidad, no entiendo por qué hay que ir a pintarles el negocio. A mi no me gustan y lo que hago es no entrar», recalca un segundo residente.

Otros, por su parte, tienen claro que el contenido violento de los mensajes está muy apartado de «la supuesta legitimidad que ellos mismos se atribuyen». «¿Primer aviso? Y cuál será el siguiente, ¿quemar los locales?», relata indignada una mujer.

Amparo municipal

Definidos a sí mismos como un colectivo que busca «generar identidad de distrito, fortalecer los lazos de solidaridad entre las vecinas y hacer de Moratalaz un barrio mejor para sus jóvenes y vanguardia de las luchas en la ciudad de Madrid», lo cierto es que Mortalaz Despierta está estrechamente relacionado a Distrito 14, una banda que cuenta con numerosos episodios violentos como la sucesión de agresiones que protagonizaron en las fiestas de 2016, con la excusa de «dar caza al pijo».

Si en esa verbena Distrito 14 contó con una caseta cedida por el Ayuntamiento de Madrid, un año después recibió lo propio Mortalaz Despierta. Al amparo del concejal del distrito, Pablo Carmona, ambas organizaciones han crecido exponencialmente desde la llegada de Ahora Madrid al Consistorio de la capital.