Un fondo buitre desahucia a la portavoz contra la venta de la vivienda pública

La portavoz de la plataforma de afectados por la venta de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Arancha Mejías, ha recibido un burofax de Fidere, el fondo que compró su vivienda al Ayuntamiento, donde le comunican que no le renovarán el alquiler y que tiene treinta días para abandonar el inmueble.

Mejías, que ha hecho declaraciones a los medios acompañada de la primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, y de la concejala socialista Mercedes González, ha considerado que la compañía comete un acto de «venganza» al no renovarle el contrato por ser la «cara visible de luchar por todo el patrimonio que ha vendido el Ayuntamiento».

La portavoz contra la venta de viviendas públicas compareció el pasado 1 de julio en la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, que investiga la venta de estos inmuebles de la EMVS a los llamados fondos buitres durante la gestión de Ana Botella (PP).

La joven, de 27 años, ha denunciado que Fidere, que adquirió su vivienda del PAU de Carabanchel hace tres años, la discrimina al no darle opción de quedarse en el piso aunque fuese con «condiciones leoninas» como sí ha hecho con otros vecinos. Mejías, que ha destacado que nunca ha faltado al pago, ha recalcado que los hechos demuestran que es incierto que los fondos no desahucien y que ella no entra en las tres condiciones que estos esgrimen para expulsar a alguien: no estar al corriente de pago, tener problemas de convivencia vecinal o ser delincuente.

Respaldo del Ayuntamiento

Marta Higueras ha explicado a los medios que se ha puesto en contacto con Fidere para confirmar el contenido del burofax y que desde la compañía le han asegurado que no van a revisar el caso y ha añadido que la EMVS trabaja ya en encontrar una vivienda alternativa para Mejías y su familia, que con seguridad tendrá.

Higueras ha recordado que la exalcaldesa Botella sostuvo al vender las viviendas de la EMVS que no cambiarían las condiciones y sólo iba a variar el nombre del arrendador, algo que se demuestra falso según la edil quien ha expresado que aquellas declaraciones estaban «fuera de lugar».

La concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo ha dicho confiar en que la compañía rectifique y ha subrayado que esta empresa no es un particular que necesite la vivienda sino que ese inmueble se va a alquilar y no se «podía creer» que no fuese a dar opción a la arrendataria. Además, ha subrayado que las personas alquiladas por la EMVS lo estaban por ser vulnerables y que lo siguen siendo y ha añadido que quiere pensar que «no es una consecuencia directa a haber comparecido en la comisión de investigación».

La concejala socialista Mercedes González, que forma parte del Consejo de Administración de la EMVS, ha dicho que Arancha fue «valiente» y que ha pagado el «dar la cara» y que el Consistorio tiene la obligación de protegerla «hasta sus últimas consecuencias». El consejo de administración de la EMVS se reunirá próximamente, según Higueras, para asegurar que Mejías tiene una nueva vivienda en caso de perder la actual.

La portavoz contra los fondos buitre, que dice sentirse «atacada personalmente», ha recibido un importante apoyo a través de las redes sociales al conocerse la noticia, Mejías ha subrayado que «lo único que ha conseguido Fidere es que vaya luchar con más fuerza teniendo mucho más apoyo político».